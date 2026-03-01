ТСН у соціальних мережах

Гламур
214
2 хв

Наречена В'ячеслава Довженка розкрила, як її прийняли його сини від ексдружини — відомої акторки

В'ячеслав Довженко виховує двох синів, які народились у шлюбі з Ксенією Баша.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
В'ячеслав Довженко з нареченою

В'ячеслав Довженко з нареченою / © Пресслужба Film.Ua

Наречена українського актора В'ячеслава Довженка висловилась про стосунки з його дітьми.

Артист виховує двох синів, які народились у шлюбі з акторкою Ксенією Баша. Наречена знаменитості – дизайнерка з костюмів Світлана – в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що в неї з ними склались чудові стосунки. Спершу обраниця артиста познайомилась з його молодшим сином Василем. Вони одразу знайшли спільну мову і тепло спілкуються одне з одним. У Світлани теж чудові стосунки й зі старшим Іваном. Проте він все ж таки вже дорослий, тож вони не часто бачаться.

"Ми страшенно любимо одне одного – і це без перебільшення. Ми друзі – от прямо друзі. У нас у стосунках немає ніякої напруженості чи дистанції. Я добре пам'ятаю той момент, коли Слава привіз мене додому на вечерю. Вася тоді був удома, і він якось одразу сприйняв мене добре – без настороженості, без холодку. І я до нього одразу потягнулася. Ми дуже швидко знайшли спільну мову – і з того моменту воно якось природно пішло", - поділилась Світлана.

В'ячеслав Довженко з нареченою / © Пресслужба Film.Ua

В'ячеслав Довженко з нареченою / © Пресслужба Film.Ua

Наречена В'ячеслава Довженка наголосила, що не є для його дітей мачухою. У синів актора є мама. Натомість вона просто намагається бути їм чудовою подругою.

"Я не мачуха – і не хочу нею бути. Я подружка. Іван уже дорослий, у нього своє життя. Ми рідко бачимося, але раз на місяць він приходить до нас у гості. І це зазвичай теплі вечори. Але з Васею, все ж таки, в мене ближчі стосунки", - зазначила Світлана.

Нагадаємо, наразі В'ячеслав Довженко планує весілля з новою коханою. Артист нещодавно розсекретив, що освідчився Світлані.

