Вячеслав Довженко с невестой

Реклама

Невеста украинского актера Вячеслава Довженко высказалась об отношениях с его детьми.

Артист воспитывает двух сыновей, которые родились в браке с актрисой Ксенией Баша. Невеста знаменитости - дизайнер по костюмам Светлана - в интервью Oboz.ua говорит, что у нее с ними сложились прекрасные отношения. Сначала избранница артиста познакомилась с его младшим сыном Василием. Они сразу нашли общий язык и тепло общаются друг с другом. У Светланы тоже прекрасные отношения и со старшим Иваном. Однако он все же уже взрослый, поэтому они не часто видятся.

"Мы очень любим друг друга - и это без преувеличения. Мы друзья - вот прямо друзья. У нас в отношениях нет никакой напряженности или дистанции. Я хорошо помню тот момент, когда Слава привез меня домой на ужин. Вася тогда был дома, и он как-то сразу воспринял меня хорошо - без настороженности, без холодка. И я к нему сразу потянулась. Мы очень быстро нашли общий язык - и с того момента оно как-то естественно пошло", - поделилась Светлана.

Реклама

Вячеслав Довженко с невестой

Невеста Вячеслава Довженко отметила, что не является для его детей мачехой. У сыновей актера есть мама. Вместо этого она просто пытается быть им замечательной подругой.

"Я не мачеха - и не хочу ею быть. Я подружка. Иван уже взрослый, у него своя жизнь. Мы редко видимся, но раз в месяц он приходит к нам в гости. И это обычно теплые вечера. Но с Васей, все же, у меня более близкие отношения", - отметила Светлана.

Напомним, сейчас Вячеслав Довженко планирует свадьбу с новой возлюбленной. Артист недавно рассекретил, что сделал предложение Светлане.