Вдова Юрия Фелипенко показалась на могиле мужа и довела до слез чествованием его памяти

Екатерина Мотрич и Юрий Фелипенко

Вдова украинского актера Юрия Фелипенко - ведущая Екатерина Мотрич - показалась на могиле мужа и довела до слез чествованием его памяти.

Артиста не стало в июне 2025 года. Юрий Фелипенко погиб, защищая страну от российских оккупантов. Вдова актера в своем Instagram почтила его память. Екатерина Мотрич наведалась к могиле мужа и принесла композицию из свежих цветов.

"Весна", - коротко подписала фотографии Екатерина Мотрич.

Могила Юрия Фелипенко

Подписчики в комментариях под постом поддержали вдову Юрия Фелипенко. Екатерине Мотрич пожелали сил и выдержки пережить горе.

Я не знаю, как вы это вывозите... Обнимаю вас всем сердцем и душой, если позволите.

Как сложно это осознавать... Держитесь!

До сих пор болит... Катя, сил вам и мужества!

Отметим, Юрий Фелипенко в апреле 2024 года вступил в ряды ВСУ. К сожалению, в июне 2025-го жизнь защитника оборвалась на фронте. Похоронили актера-военного на Берковецком кладбище в Киеве.