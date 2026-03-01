- Дата публикации
Вдова Юрия Фелипенко показалась на могиле мужа и довела до слез чествованием его памяти
Актер-военный в июне 2025 года погиб на войне.
Вдова украинского актера Юрия Фелипенко - ведущая Екатерина Мотрич - показалась на могиле мужа и довела до слез чествованием его памяти.
Артиста не стало в июне 2025 года. Юрий Фелипенко погиб, защищая страну от российских оккупантов. Вдова актера в своем Instagram почтила его память. Екатерина Мотрич наведалась к могиле мужа и принесла композицию из свежих цветов.
"Весна", - коротко подписала фотографии Екатерина Мотрич.
Подписчики в комментариях под постом поддержали вдову Юрия Фелипенко. Екатерине Мотрич пожелали сил и выдержки пережить горе.
Я не знаю, как вы это вывозите... Обнимаю вас всем сердцем и душой, если позволите.
Как сложно это осознавать... Держитесь!
До сих пор болит... Катя, сил вам и мужества!
Отметим, Юрий Фелипенко в апреле 2024 года вступил в ряды ВСУ. К сожалению, в июне 2025-го жизнь защитника оборвалась на фронте. Похоронили актера-военного на Берковецком кладбище в Киеве.