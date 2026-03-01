- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 марта?
Луна рассказывает
День мощной космической энергии, которая принесет удачу всем, кто перейдет от слов и колебаний к активным действиям. В таком случае любая работа потребует гораздо меньше времени и усилий, чем обычно.
Луна рекомендует
Закончив важный рабочий проект, не стоит сразу же сдавать его начальству — необходимо как следует проверить все данные и только потом передавать его по инстанциям. Поскольку настроение в этот день будет колебаться от отметки «плюс» к отметке «минус» и обратно, желательно максимально сдерживать свои эмоции: если не удастся сделать это усилием воли, можно — и нужно — прибегнуть к успокоительным средствам — например, травяному сбору с легким седативным эффектом.
Луна предостерегает
Нынешний день категорически не подходит для лени и бездействия — проспав его, мы не скоро получим такие же условия — и, как следствие, шансы — для успешной работы.
