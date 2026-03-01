- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одесской области появились редкие розовые "фениксы": уникальные кадры
Со стороны Черного моря в Одесскую область прилетели редкие розовые фламинго.
В конце зимы в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» вернулись первые фламинго. Так, 27-28 февраля разведчики прилетели со стороны Черного моря.
Об этом сообщает эколог Иван Русев.
Как отмечается, в 2023 году птицы впервые загнездились здесь и вывели около 200 птенцов, но в 2024 и 2025 годах из-за войны гнездования было сорвано и потомства не появилось. В этом сезоне в парке надеются на успешное размножение и покой для колонии.
«Надеемся, что другие фламинго ускорят нашу Победу и замечательные птицы получат покой и оставят потомков в 2026 году», — пишет Русев.
Ранее мы писали, что розовые фламинго оказались под угрозой исчезновения из-за войны в Украине. Их гнезда, яйца, птенцов просто уничтожают. Обнародовали жуткое зрелище из фотоловушки. На кадрах видно, как пугаются «Шахедов» птицы в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».