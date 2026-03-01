ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
1 хв

На Одещині з'явилися рідкісні рожеві "фенікси": унікальні кадри

З боку Чорного моря в Одеську область прилетіли рідкісні рожеві фламінго.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Рожеві фламінго

Рожеві фламінго

Наприкінці зими до Національного природного парку «Тузлівські лимани» повернулися перші фламінго. Так, 27–28 лютого «розвідники» прилетіли з боку Чорного моря.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

Як зазначається, 2023 року птахи вперше загніздилися тут і вивели близько 200 пташенят, але у 2024 та 2025 роках через війну гніздування було зірване і потомства не з’явилося. Цього сезону в парку сподіваються на успішне розмноження та спокій для колонії.

«Сподіваємось що інші фламінго прискорять нашу Перемогу і чудови птахи отримають спокій і дадуть нащадків у 2026 році», — пише Русєв.

Раніше ми писали, що рожеві фламінго опинилися під загрозою зникнення через війну в Україні. Їхні гнізда, яйця, пташенят просто знищують. Оприлюднили моторошне видовище з фотопастки. На кадрах видно, як лякаються «Шахедів» птахи в Національному природному парку «Тузловські лимани».

Дата публікації
Кількість переглядів
403
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie