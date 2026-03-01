На Одещині з'явилися рідкісні рожеві "фенікси": унікальні кадри

Рожеві фламінго

Реклама

Наприкінці зими до Національного природного парку «Тузлівські лимани» повернулися перші фламінго. Так, 27–28 лютого «розвідники» прилетіли з боку Чорного моря.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

Як зазначається, 2023 року птахи вперше загніздилися тут і вивели близько 200 пташенят, але у 2024 та 2025 роках через війну гніздування було зірване і потомства не з’явилося. Цього сезону в парку сподіваються на успішне розмноження та спокій для колонії.

Реклама

«Сподіваємось що інші фламінго прискорять нашу Перемогу і чудови птахи отримають спокій і дадуть нащадків у 2026 році», — пише Русєв.

Раніше ми писали, що рожеві фламінго опинилися під загрозою зникнення через війну в Україні. Їхні гнізда, яйця, пташенят просто знищують. Оприлюднили моторошне видовище з фотопастки. На кадрах видно, як лякаються «Шахедів» птахи в Національному природному парку «Тузловські лимани».