Скандальний Потап розкрив, в якій країні живе та чи повернеться до України

Артист від початку повномасштабної війни оселився за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Продюсер та репер Потап розкрив, в якій країні живе та чи повернеться до України.

З початком повномасштабної війни артист оселився за кордоном. Потап в інтерв'ю Вадиму Бухкалову говорить, що разом із дружиною, співачкою Настею Каменських, не зупинявся в конкретній країні. Зокрема, подружжя орендує будинок у Барселоні та квартиру в Маямі.

"Для мене цілком нормальний стан перебувати за кордоном. Я все життя працював за кордоном, заробляв. Але все одно домом вважав Київ, і так досі вважаю. Єдине, що я став більше часу проводити за кордоном. Я ще не зупинився на жодній країні. Нас з Настею тягне більше до Маямі, бо вона співає іспанською. А там точка дотику всіх культур", - говорить артист.

Потап не береться загадувати, чи повернеться до України, проте не виключає й цього. Щоправда, якщо це станеться, то, вочевидь, саме після війни. Продюсер зазначив, що його дім саме в Києві, де в нього нерухомість і де проживають його рідні. Артист також додав, що якщо й не повернеться, то завжди буде з думками про Україну.

"Де ми будемо? Я взагалі нічого не виключаю зараз. І те, що я повернуся до України після війни, теж. Для мене Україна завжди дім, батьківщина. З Україною завжди буду підтримувати взаємини. Буду завжди допомагати. І робитиму все для України. У нас там нерухомість, батьки, половина сім'ї живе. Де ми будемо - не загадую. Даю собі повну свободу. Можу працювати з будь-якої точки світу. Не знаю, повернуся я чи ні, але точно буду завжди з Україною", - додав співак.

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Потап неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. Найбільше його критикують через те, що він проживає за кордоном та не повертається до України. Окрім того, співак потрапив у низку інших скандалів: відпочинок у Дубаї з росіянами, виступ у Німеччині як артист "російського ретро" та інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.

Нагадаємо, онук співачки Софії Ротару теж після початку повномасштабної війни в Україні виїхав за кордон. Нещодавно він вийшов на зв'язок та зробив заяву про свою кар'єру.

