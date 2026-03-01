Скандальный Потап раскрыл, в какой стране живет и вернется ли в Украину

Потап

Продюсер и рэпер Потап раскрыл, в какой стране живет и вернется ли в Украину.

С началом полномасштабной войны артист поселился за границей. Потап в интервью Вадиму Бухкалову говорит, что вместе с женой, певицей Настей Каменских, не останавливался в конкретной стране. В частности, супруги арендуют дом в Барселоне и квартиру в Майами.

"Для меня вполне нормальное состояние находиться за границей. Я всю жизнь работал за границей, зарабатывал. Но все равно домом считал Киев, и так до сих пор считаю. Единственное, что я стал больше времени проводить за границей. Я еще не остановился ни на одной стране. Нас с Настей тянет больше в Майами, потому что она поет на испанском. А там точка соприкосновения всех культур", - говорит артист.

Потап / © instagram.com/realpotap

Потап не берется загадывать, вернется ли в Украину, однако не исключает и этого. Правда, если это произойдет, то, очевидно, именно после войны. Продюсер отметил, что его дом именно в Киеве, где у него недвижимость и где проживают его родные. Артист также добавил, что если и не вернется, то всегда будет с мыслями об Украине.

"Где мы будем? Я вообще ничего не исключаю сейчас. И то, что я вернусь в Украину после войны, тоже. Для меня Украина всегда дом, родина. С Украиной всегда буду поддерживать взаимоотношения. Буду всегда помогать. И буду делать все для Украины. У нас там недвижимость, родители, половина семьи живет. Где мы будем - не загадываю. Даю себе полную свободу. Могу работать из любой точки мира. Не знаю, вернусь я или нет, но точно буду всегда с Украиной", - добавил певец.

Отметим, с началом полномасштабной войны Потап неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. Больше всего его критикуют за то, что он проживает за границей и не возвращается в Украину. Кроме того, певец попал в ряд других скандалов: отдых в Дубае с россиянами, выступление в Германии как артист "русского ретро" и интервью россиянину Юрию Дудю.

Напомним, внук певицы Софии Ротару тоже после начала полномасштабной войны в Украине выехал за границу. Недавно он вышел на связь и сделал заявление о своей карьере.