Лилия Ребрик восхитила фото с годовалой дочкой и пошутила о начале весны

Лилия Ребрик с самой младшей дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Реклама

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала фото с годовалой дочкой от мужа, хореографа Андрея Дикого.

Звездная мамочка сняла Адель в новом профессиональном фотосете. Девочка позировала перед объективом фотокамеры в розовом платьице на игрушечном велосипеде. При этом волосы Адель были собраны в два хвостика. На свежих снимках можно заметить, как самая младшая дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого подросла.

Дочь Лилии Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik

Также ведущая не удержалась, чтобы не пошутили о начале весны. На первой фотографии Адель позирует улыбающейся. Лилия Ребрик говорит, что так выглядят надежды, что весна будет лучше прошедшей зимы.

Реклама

А вот уже на второй фотографии дочь знаменитости предстает насупленной. Как шутит ведущая, это и есть ответ на вопрос, какой будет весна.

Дочь Лилии Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik

"Адель такая на первом фото: надеюсь, эта весна будет лучше прошедшей зимы? На втором: да-да, точно будет! А вы сегодня какая Адель?" - пошутила ведущая.

Напомним, недавно Лилия Ребрик раскрыла секрет крепкого брака с мужем. Также знаменитость призналась, что помогает им избегать ссор.