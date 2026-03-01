- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
Лилия Ребрик восхитила фото с годовалой дочкой и пошутила о начале весны
Знаменитость на свежих фото показала, как сейчас выглядит Адель.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала фото с годовалой дочкой от мужа, хореографа Андрея Дикого.
Звездная мамочка сняла Адель в новом профессиональном фотосете. Девочка позировала перед объективом фотокамеры в розовом платьице на игрушечном велосипеде. При этом волосы Адель были собраны в два хвостика. На свежих снимках можно заметить, как самая младшая дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого подросла.
Также ведущая не удержалась, чтобы не пошутили о начале весны. На первой фотографии Адель позирует улыбающейся. Лилия Ребрик говорит, что так выглядят надежды, что весна будет лучше прошедшей зимы.
А вот уже на второй фотографии дочь знаменитости предстает насупленной. Как шутит ведущая, это и есть ответ на вопрос, какой будет весна.
"Адель такая на первом фото: надеюсь, эта весна будет лучше прошедшей зимы? На втором: да-да, точно будет! А вы сегодня какая Адель?" - пошутила ведущая.
Напомним, недавно Лилия Ребрик раскрыла секрет крепкого брака с мужем. Также знаменитость призналась, что помогает им избегать ссор.