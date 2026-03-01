ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Лилия Ребрик восхитила фото с годовалой дочкой и пошутила о начале весны

Знаменитость на свежих фото показала, как сейчас выглядит Адель.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Лилия Ребрик с самой младшей дочерью

Лилия Ребрик с самой младшей дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала фото с годовалой дочкой от мужа, хореографа Андрея Дикого.

Звездная мамочка сняла Адель в новом профессиональном фотосете. Девочка позировала перед объективом фотокамеры в розовом платьице на игрушечном велосипеде. При этом волосы Адель были собраны в два хвостика. На свежих снимках можно заметить, как самая младшая дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого подросла.

Дочь Лилии Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik

Дочь Лилии Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik

Также ведущая не удержалась, чтобы не пошутили о начале весны. На первой фотографии Адель позирует улыбающейся. Лилия Ребрик говорит, что так выглядят надежды, что весна будет лучше прошедшей зимы.

А вот уже на второй фотографии дочь знаменитости предстает насупленной. Как шутит ведущая, это и есть ответ на вопрос, какой будет весна.

Дочь Лилии Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik

Дочь Лилии Ребрик Адель / © instagram.com/liliia.rebrik

"Адель такая на первом фото: надеюсь, эта весна будет лучше прошедшей зимы? На втором: да-да, точно будет! А вы сегодня какая Адель?" - пошутила ведущая.

Напомним, недавно Лилия Ребрик раскрыла секрет крепкого брака с мужем. Также знаменитость призналась, что помогает им избегать ссор.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie