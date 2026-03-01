Иран атакует Израиль: названо количество погибших

Последствия иранского удара в Бейт Шемеше / © Associated Press

После того, как 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, иранская армия начала наносить ответные удары баллистическими ракетами и дронами. В результате атак Ирана в Израиле погибло 11 человек, среди которых двое — от сердечных приступов.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала «Еспресо».

По его словам, за полтора суток по территории Израиля было нанесено ударов 270 баллистическими ракетами и дронами. Около 40 из них попали в цели.

Корнийчук отметил, что израильской ПВО не удалось сбить чуть менее 20% воздушных целей. Это примерно такая же статистика, которую демонстрирует украинская ПВО.

Украинский дипломат отметил, что во время иранских атак два серьезных попадания произошло в Бейт Шемеше и в Тель Авиве.

Корнийчук добавил, что в Израиле люди серьезнее относятся к сообщениям о воздушной угрозе и сразу направляются в бомбоубежища.

«Это, конечно, уменьшает количество потерь среди гражданского населения», — подчеркнул он.

Посол уточнил, что в Израиле 9 человек погибли непосредственно на месте попадания дронов и ракет, еще два человека получили сердечный приступ, когда направлялись к бомбоубежищу. Кроме того, около 140 человек получили ранения различной степени тяжести.

Куда наносит удары Иран

Напомним, в ответ на военную операцию США и Израиля, которая началась 28 февраля, Иран наносит удары не только по американским или израильским объектам на Ближнем Востоке.

В воскресенье, 1 марта, иранские дроны и ракеты атаковали морские объекты возле столицы ОАЭ Абу-Даби.

Накануне, 28 февраля, во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

В тот же день взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США.