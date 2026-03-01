В Иране назначили временного верховного лидера: что о нем известно

Алиреза Арафи / © wikipedia.org

В Иране назначен временный верховный лидер после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану. Им стал высокопоставленный священнослужитель Алиреза Арафи.

Об этом сообщил пресс — секретарь совета Мохсена Дехнави в X.

«Совет по определению целесообразности избрал аятолла Алиреза Арафи членом временного совета», — говорится в сообщении.

Аятол Алирез Арафи был назначен членом временного совета, ответственным за исполнение обязанностей Верховного лидера во время переходного периода. Совет будет управлять страной до тех пор, пока Ассамблея экспертов «скорее всего не выберет постоянного лидера».

Как сообщает India Today, назначение Арафи завершает трехличный орган, ответственный за осуществление власти Верховного лидера во время переходного периода.

Согласно этому механизму он возглавит страну совместно с президентом Масудом Пезешкианом и главным судьей Голамом-Хоссейном Мохсени-Эджеи. Это трио вместе теперь имеет верховную власть, ранее исключительно осуществлявшую погибший Али Хаменеи.

Однако, как единственный священнослужитель в системе, традиционно возглавляемой религиозным Верховным лидером, Арафи фактически становится старшей фигурой в Раде.

Как сообщает «Суспільне», Корпус стражей исламской революции (КИР) Ирана также объявил о смене руководства после гибели своего главнокомандующего, генерала Мохаммеда Пакпура. По данным иранских государственных медиа, новым главой КСИР назначен Ахмад Вахиди.

КСИР является одним из самых мощных институтов Ирана и имеет значительное военное, политическое и экономическое влияние. КСИР действует отдельно от регулярных вооруженных сил страны.

Что известно об Алиреза Арафи

Алиреза Арафи — иранский шиитский священнослужитель. До Исламской революции он был проповедником и писателем. С 2009 по 2018 год Арафи возглавлял Институт «Алмосафа» — религиозный образовательный центр, занимающийся «распространением идеологии Исламской Республики».

Арафи утверждает, что за восемь лет работы в Институте Алмосафа им удалось обратить в шиизм 50 миллионов человек.

Арафи решительно выступает против атеизма и христианства (особенно домашних церквей в Иране), которые он считает формами идолопоклонства.

Али Хаменеи погиб во время ракетных ударов: также ликвидированы родные аятоллы

Напомним, ночью иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Али Хаменеи: правительство страны ввело 40-дневный траур.

В воскресенье, 1 марта, иранские государственные медиа сообщили о гибели нескольких родственников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов. Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи, его внук или внучка, а также невестка и зять.