Али Хаменеи погиб во время ракетных ударов: также ликвидированы родные аятоллы

В Иране объявлен траур / © Associated Press

Сегодня, 1 марта, иранские государственные медиа сообщили о гибели нескольких родственников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов.

Об этом сообщает Reuters.

Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи, его внук или внучка, а также невестка и зять.

На комплекс, где находился аятолла Хаменеи, ВВС Израиля сбросили 30 бомб ранее сообщил журналист израильского «12 канала» Амит Сегал.

Отметим, что после новости о смерти верховного лидера Али Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале масштабной наступательной операции против США и Израиля. После угроз взрывы начались в ряде стран Ближнего Востока.

Сообщается, что Иран снова ударил в районе аэропорта, на месте поднялся большой столб дыма.

По данным Clash Report, иранские ракеты поразили американскую авиабазу в международном аэропорту Эрбиля в Ираке. Там начался пожар после удара.

Напомним, ночью иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Али Хаменеи: правительство страны ввело 40-дневный траур.

Президент США Дональд Трамп в комментарии для CBS News заявил, что теперь после ударов с Ираном будет проще договориться: у него уже есть кандидаты на пост главы страны.