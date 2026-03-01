Алі Хаменеї загинув під час ракетних ударів: також ліквідовано рідних аятоли

В Ірані оголошено траур / © Associated Press

Сьогодні, 1 березня, іранські державні медіа повідомили про загибель кількох родичів верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів.

Про це повідомляє Reuters.

Під час атак загинули донька аятоли Алі Хаменеї, його онук або онука, а також невістка і зять.

На комплекс, де перебував аятола Хаменеї, ВПС Ізраїлю скинули 30 бомб раніше повідомив журналіст ізраїльського «12-го каналу» Аміт Сегал.

Зазначимо, після новини про смерть верховного лідера Алі Хаменеї Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про початок масштабної наступальної операції проти США та Ізраїлю. Після погроз вибухи почали лунати у низці країн Близького Сходу.

Повідомляється, що Іран знову вдарив у районі аеропорту, на місці здійнявся великий стовп диму.

За даними Clash Report, іранські ракети уразили американську авіабазу в міжнародному аеропорту Ербіля в Іраку. Там почалася пожежа після удару.

Нагадаємо, уночі іранське державне телебачення офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї: уряд країни запровадив 40-денний траур.

Президент США Дональд Трамп у коментарі для CBS News заявив, що тепер після ударів з Іраном «буде простіше» домовитися: у нього вже є кандидати на пост глави країни.