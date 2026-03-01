Війна проти Ірану: світові загрожує найбільша нафтова криза за десятиліття

Ціни на нафту можуть різко піти догори / © Associated Press

Глобальні енергетичні ринки зіткнулися з одним із найсерйозніших потрясінь за останні десятиліття. Спільні американсько-ізраїльські удари по Ірану порушують нафтовий експорт з регіону, який забезпечує 20% світових поставок нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Вибухи зафіксовані в ОАЕ та Кувейті — двох великих нафтоекспортерах. Катар, другий у світі за обсягами експортер зрідженого природного газу (ЗПГ), повідомив про перехоплення ракет, спрямованих на країну. Вибухи також чули в Бахрейні та поблизу іранського острова Харг — терміналу, через який зазвичай проходить близько 90% іранського нафтового експорту. Втім, дані про судноплавство свідчать, що Тегеран заздалегідь перекачав більшу частину складованої там нафти на танкери.

Ризик того, що танкери можуть опинитися в пастці в Перській затоці або стати мішенями для ударів, вже змушує виробників, трейдерів і судновласників переглядати маршрути транспортування нафти і ЗПГ.

За даними Reuters, низка великих нафтових компаній і торгових домів вже призупинили відвантаження через протоку на кілька днів.

Ставки фрахту танкерів, які і до цього зростали разом із напруженістю, готові піднятися ще вище. Базові ставки для великих нафтових танкерів на маршруті Близький Схід — Китай від початку року зросли більш ніж утричі.

Якщо конфлікт швидко не вдасться зупинити, на старті торгів у понеділок очікуються помітні стрибки цін. Еталонна нафта Brent останніми тижнями піднімалася приблизно до 70 доларів за барель — це найвищий рівень із серпня 2025 року, адже інвестори готувалися до ймовірної військової ескалації на Близькому Сході.

Удари по Ірану та ракетна відповідь

28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об’єктах режиму в Ірані. У відповідь Іран атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії. Рада Безпеки ООН планує екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що атаки мають усунути загрозу безпеці для Сполучених Штатів і дати іранцям шанс повалити своїх правителів.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув у результаті операції США та Ізраїлю.

Повідомляється, що верховного лідера Ірану вбили на робочому місці в його резиденції, коли розпочалася американсько-ізраїльська атака.

Уряд країни оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та сім днів загальнонаціональних вихідних.