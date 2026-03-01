Іран офіційно підтвердив смерть аятоли Хаменеї

Алі Хаменеї / © Associated Press

Державне інформаційне агентство Ірану IRNA вночі 1 березня підтвердило загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляється на офіційному сайті агентства.

За даними медіа, Хаменеї був «убитий мученицькою смертю після нападу сіоністського режиму та Сполучених Штатів» уранці 28 лютого.

«Воістину, ми належимо Богові і до Нього повертаємося. Верховний лідер Ісламської революції Ірану загинув», — ідеться у повідомленні в соцмережах агентства.

Уряд Ірану оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби. Також запроваджено 7 днів офіційних вихідних.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп офіційно прокоментував повідомлення про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Ми раніше інформували, що ізраїльські медіа повідомили про масований удар по комплексу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та його загибель.