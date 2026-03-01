Астрологічний прогноз на 1 березня

Круг / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: не варто кидати старі, розпочаті раніше справи, навіть якщо вони стосуються лише домашнього господарства.

Символ дня: круг.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, ултрамарин.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

Реклама

За які частини тіла відповідає: кров, печінка.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть тривати довго, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому обмежувати харчування небажано, але й переїдати не варто.

Стрижка дня: один з найсприятливіших днів для стрижки.

Реклама

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння рослин з їстівними «вершками».

Магія і містика дня: сприятливий час для опрацювання карми.

Сни дня: сни нинішнього дня часто бувають віщими, але вони потребують грамотного тлумачення.

Табу дня: необхідно відмовитися від поїздок і подорожей.

Реклама

Цитата дня: «Дружба між чоловіком і жінкою дуже слабшає з настанням ночі» (Отто фон Бісмарк).

Читайте також: