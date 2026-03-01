- Дата публикации
Астрологический прогноз на 1 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит бросать старые, начатые ранее, дела, даже если они касаются всего лишь домашнего хозяйства.
Символ дня: Круг.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, ултрамарин.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кров, печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит тянуть с их лечением.
Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому ограничивать питание нежелательно, но и переедать не стоит.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно сеять семена растений со съедобными «вершками».
Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешнего дня часто бывают вещими, но они нуждаются в грамотном толковании.
Табу дня: необходимо отказаться от поездок и путешествий.
Цитата дня: «Дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет с наступлением ночи» (Отто фон Бисмарк).
