Астрологический прогноз на 1 марта

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит бросать старые, начатые ранее, дела, даже если они касаются всего лишь домашнего хозяйства.

Символ дня: Круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, ултрамарин.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кров, печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит тянуть с их лечением.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому ограничивать питание нежелательно, но и переедать не стоит.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять семена растений со съедобными «вершками».

Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.

Сны дня: сны нынешнего дня часто бывают вещими, но они нуждаются в грамотном толковании.

Табу дня: необходимо отказаться от поездок и путешествий.

Цитата дня: «Дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет с наступлением ночи» (Отто фон Бисмарк).

