Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят что-то делать руками

Гороскоп / © Credits

Реклама

Более того, одна невозможна без другой, особенно если речь идет о рукоделии — мелкую моторику, позитивно влияющую на умственную деятельность, еще никто не отменял. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят что-то делать руками.

Весы

Весы не только ценят все красивое, но и умеют его создавать, причем, делают это виртуозно, используя только самые простые — подручные — материалы. Произведения их искусства украшают не только их самих, но и дом представителей знака, в котором множество предметов создано их руками.

Телец

Тельцы обладают очень важным качеством, без которого никакое рукоделие невозможно в принципе — усидчивостью. Они могут часами сидеть над вязанием или вышиванием, думая при этом о чем-то очень важном для себя, и такая — спокойное — времяпровождение ничуть не будет их утомлять или раздражать.

Реклама

Рак

Раки очень любят заниматься рукоделием, которое одновременно и успокаивает, и вдохновляет их. К тому же, как правило, они берут такую работу с дальним прицелом — принимаясь за вязание новой салфетки, они уже представляют, где она будет лежать, украшая интерьер и придавая ему уют и очарование.

Читайте также: