Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять щось робити руками
Між розумовою і фізичною працею обирати складно та, напевно, й неможливо — кожна по-своєму важлива.
Ба більше, одна неможлива без іншої, особливо якщо йдеться про рукоділля. Дрібну моторику, яка позитивно впливає на розумову діяльність, ще ніхто не скасовував. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять щось робити руками.
Телець
Тельці володіють дуже важливою якістю, без якої жодне рукоділля неможливе за визначенням — посидючістю. Вони можуть годинами сидіти над в’язанням чи вишиванням, думаючи водночас про щось дуже важливе для себе, і таке — спокійне — проведення часу анітрохи їх не стомлюватиме і не дратуватиме.
Рак
Раки дуже люблять займатися рукоділлям, яке одночасно і заспокоює, і надихає їх. До того ж зазвичай вони беруться до такої роботи з далеким прицілом — розпочинаючи в’язання нової серветки, вони вже уявляють, де вона лежатиме, прикрашаючи інтер’єр та надаючи йому затишку й чарівності.
Терези
Терези не лише цінують усе гарне, а і вміють його створювати, до того ж роблять це віртуозно, використовуючи тільки найпростіші — підручні — матеріали. Твори їхнього мистецтва прикрашають не лиш самих представників знака, а й їхній дім, у якому безліч предметів створено їхніми руками.
