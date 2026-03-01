ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Салат з омлетом, шинкою, сухариками та кукурудзою: рецепт для буднів і свят

Простий хрумкий салат, який здивує вас поєднанням інгредієнтів і чудовим смаком.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Салат з омлетом шинкою, шинкою, сухариками та кукурудзою

Салат з омлетом, шинкою, сухариками та кукурудзою / © Credits

Салат матиме гарний вигляд, якщо всі інгредієнти нарізати однакового розміру. Страва чудово підійде для святкового столу та на щодень.

Інгредієнти

  • шинка — 200 г

  • яйця курячі — 2 шт.

  • кукурудза консервована — 220 г

  • огірок свіжий — 1 шт.

  • сухарики — 40 г

  • майонез — 2 ст. л.

  • перець чорний мелений

  • сіль

  • олія

Приготування

  1. До яєць додайте сіль, чорний мелений перець і збийте виделкою.

  2. Сковорідку нагрійте, змастіть олією та обсмажте на середньому вогні омлетні млинці з двох боків. Остудіть і наріжте смужками.

  3. Шинку та огірок наріжте брусочками.

  4. З консервованої кукурудзи злийте рідину.

  5. До салатника викладіть шинку, омлет, консервовану кукурудзу, огірок, злегка посоліть, поперчіть, додайте майонез та акуратно перемішайте.

  6. На поверхні салату розкладіть сухарики й одразу подавайте до столу.

Поради:

  • Сухарики вибирайте будь-які на ваш смак.

  • Додавайте сухарики перед самим подаванням, щоб вони не розмокли.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie