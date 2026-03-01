- Дата публікації
Салат з омлетом, шинкою, сухариками та кукурудзою: рецепт для буднів і свят
Простий хрумкий салат, який здивує вас поєднанням інгредієнтів і чудовим смаком.
Салат матиме гарний вигляд, якщо всі інгредієнти нарізати однакового розміру. Страва чудово підійде для святкового столу та на щодень.
Інгредієнти
шинка — 200 г
яйця курячі — 2 шт.
кукурудза консервована — 220 г
огірок свіжий — 1 шт.
сухарики — 40 г
майонез — 2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
Приготування
До яєць додайте сіль, чорний мелений перець і збийте виделкою.
Сковорідку нагрійте, змастіть олією та обсмажте на середньому вогні омлетні млинці з двох боків. Остудіть і наріжте смужками.
Шинку та огірок наріжте брусочками.
З консервованої кукурудзи злийте рідину.
До салатника викладіть шинку, омлет, консервовану кукурудзу, огірок, злегка посоліть, поперчіть, додайте майонез та акуратно перемішайте.
На поверхні салату розкладіть сухарики й одразу подавайте до столу.
Поради:
Сухарики вибирайте будь-які на ваш смак.
Додавайте сухарики перед самим подаванням, щоб вони не розмокли.