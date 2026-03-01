Як випрати пуховик, щоб він мав вигляд мов новий / © Getty Images

Пуховики здаються примхливими, насправді ж, усе питання у деталях. Видання Martha Stewart розповіло, що правильне прання може повернути куртці об’єм, свіжість і бездоганний вигляд без шкоди для утеплювача. Перед тим як кинути куртку у барабан, потрібно з’ясувати головне:

який у неї наповнювач, а саме, натуральний пух або синтетика

що зазначено на ярличку виробника

Саме від цього залежить стратегія прання та сушіння. Гарна новина, що обидва варіанти можна освіжити вдома, якщо діяти правильно.

Пуховик із натуральним пухом

Натуральний пух набагато витриваліший, ніж здається. Його можна прати вдома, але з дотриманням кількох правил. Важливо:

не використовувати відбілювач

не додавати кондиціонер для білизни

обирати делікатний режим

Машинне прання пуховика

Якщо на етикетці дозволено машинне прання:

Використовуйте фронтальну машину чи вертикальну. Оберіть делікатний режим із холодною водою. Додайте м’який засіб, призначений для пуху. Запустіть додаткове полоскання, щоб повністю видалити залишки мийного засобу.

Надлишок порошку може «склеїти» пух і зменшити його теплоізоляційні властивості.

Ручне прання

Якщо хочете ще делікатніший підхід:

Наповніть ванну прохолодною чи ледь теплою водою.

Додайте спеціальний засіб для пуху.

Обережно занурте куртку та злегка рухайте воду руками.

Замочіть приблизно на 30 хв.

Не викручуйте та не скручуйте тканину, адже це пошкоджує пухові кластери. Після зливання води кілька разів прополощіть у чистій воді, акуратно відіжміть натисканням.

Як правильно сушити пуховик

Сушіння — найважливіший етап. Повітряне сушіння для пуху не рекомендоване, адже волога всередині може спричинити злипання та навіть появу запаху. Правильний алгоритм:

Покладіть куртку на рушник і скрутіть його, щоб прибрати зайву вологу.

Сушіть у сушарці на низькій температурі.

Додайте чисті тенісні м’ячі чи спеціальні кульки, вони допоможуть розбити грудки пуху.

Періодично перевіряйте та розпушуйте руками.

Це може тривати кілька годин, але куртка має бути повністю сухою перед зберіганням.

Пуховик із синтетичним наповнювачем

Синтетика не така вибаглива. Такі моделі легші у догляді та краще переносять звичайне прання.

Машинне прання

Делікатний режим. Холодна вода. М’який мийний засіб. Без кондиціонера та відбілювача. Додаткове полоскання.

Сушити можна у сушарці на низькій температурі, також із м’ячами для відновлення об’єму.

Сушіння на повітрі

На відміну від натурального пуху, синтетичний наповнювач допускає сушіння на рушнику у горизонтальному положенні. Головне — періодично перевертати та розпушувати, щоб уникнути злипання.

Точкове очищення

Не завжди потрібно повне прання. Для невеликих плям достатньо локального очищення:

змішайте м’який мийний засіб із водою

акуратно промокніть пляму губкою

змийте вологою тканиною

дайте повністю висохнути

Цей спосіб підходить і для пухових, і для синтетичних моделей.

Пуховик — це не просто річ, а ваш союзник у холодний сезон. І його довговічність залежить не від бренду, а від догляду. Делікатне прання, правильне сушіння та увага до деталей допоможуть зберегти об’єм, тепло й бездоганний вигляд на кілька сезонів уперед.