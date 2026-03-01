ТСН у соціальних мережах

Смерть Хаменеї та нова війна на Близькому Сході: головні новини ночі 1 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Алі Хаменеї

Алі Хаменеї / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 березня 2026 року:

  • Іран офіційно підтвердив смерть аятоли Хаменеї Читати далі –>

  • Іран заявив про готовність до тривалої війни Читати далі –>

  • «Вражаюча цифра»: стало відомо, скільки ударів завдали США по Ірану протягом 12 годин Читати далі –>

  • Портников розповів, як війна ситуація в Ірані може вплинути на війну в Україні Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

