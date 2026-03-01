- Дата публікації
Розтоплювали піч та отримали опіки: на Миколаїщині госпіталізовано шестеро підлітків
Попередньо вдалося встановити, що хлопці розтоплювали піч у нежитловому будинку.
У селі Шевченко Вознесенського району під час пожежі в приватному будинку постраждали шестеро підлітків.
Про це повідомили у ДСНС.
«Попередньо, хлопці розтоплювали піч у нежитловому будинку. Іскра потрапила на ємність із бензином — стався спалах газоповітряної суміші.
В результаті «хлопка» газоповітряної суміші діти отримали опіки, вибігли на двір та звернулись до сусідки по допомогу, яка й викликала рятувальників та батьків хлопців», — йдеться у повідомленні.
Усіх постраждалих доправлено до лікарні.
Нагадаємо, на Львівщині в житловому будинку виявили тіла трьох дітей. Попередньо вони померли внаслідок отруєння продуктами горіння. Хлопчикам було шість, чотири та два роки. Матір загиблих дітей затримано — її не було вдома під час трагедії.