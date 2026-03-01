Одна помилка допомогла вистежити верхівку Ірану: WSJ розкрило подробиці

Алі Хаменеї / © Associated Press

Спільна операція США та Ізраїлю, що призвела до загибелі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, стала результатом тривалого полювання розвідок на «рідкісну можливість» ліквідувати всю верхівку режиму одним ударом.

Як повідомляє The Wall Street Journal, вирішальним фактором стала ідентифікація одразу трьох зустрічей топпосадовців, що проходили одночасно в суботу.

Тактична несподіванка

Унікальність моменту змусила союзників відмовитися від традиційної нічної тактики. Ізраїльські винищувачі скинули 30 бомб на резиденцію Хаменеї серед білого дня, залишивши від споруди лише попіл.

За даними ізраїльської сторони, окрім Хаменеї, було ліквідовано низку ключових фігур:

Алі Шамхані — головний радник Хаменеї з питань безпеки;

Мохаммад Пакпур — командувач сухопутних сил КВІР;

Амір Насірзаде — міністр оборони Ірану.

«Всі чекали на атаку опівночі, під прикриттям темряви. Денний удар став справжнім тактичним сюрпризом», — зазначив Амос Ядлін, колишній голова військової розвідки Ізраїлю.

Шлях до операції

Підготовка до наступу тривала кілька місяців. Військове керівництво Ізраїлю регулярно відвідувало Вашингтон для координації планів. Ключові домовленості були досягнуті під час грудневої зустрічі Беньяміна Нетаньягу з Дональдом Трампом у Флориді, а згодом підтверджені у Білому домі в лютому.

Остаточним тригером для Трампа став провал дипломатичного треку. У четвер спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили президенту, що Тегеран відмовився демонтувати ядерні об’єкти та ракетну програму. Крім того, розвідка США отримала дані, що Іран сам готував атаки на американські цілі.

Масштаби атаки та «кібер-повстання»

Це була найпотужніша повітряна кампанія в історії Ізраїлю:

200 ізраїльських літаків уразили близько 500 цілей .

Сили США атакували сотні об’єктів ракетної інфраструктури.

Паралельно з авіаударами Ізраїль здійснив масовану кібератаку. Було зламано популярний додаток для молитви та державне агентство IRNA. На екранах іранців з’явилися заклики до військових дезертирувати, а до населення — повставати проти режиму аятол.

Наслідки: регіон у вогні

Іран відповів ударами не лише по Ізраїлю, а й по цілях у Дубаї, Бахрейні та Катарі. Ізраїльські ППО перехопили ракети над Тель-Авівом та Єрусалимом.

Смерть Хаменеї підсумовує два роки війни, під час якої Ізраїль ліквідував лідерів ХАМАС та «Хезболли», а також опосередковано сприяв падінню режиму Асада в Сирії. Проте аналітики попереджають про період глибокої нестабільності, оскільки чіткого шляху до зміни режиму в самому Ірані поки не проглядається.

Нагадаємо, у МЗС України прокоментували ліквідацію аятоли Алі Хаменеї. Очільник МЗС Андрій Сибіга зазначив, що це демонструє, що падіння диктатора РФ Володимира Путіна є неминучим. Сибіга також натякнув, хто буде наступним після ліквідації Хаменеї.