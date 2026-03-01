ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
1 хв

MamaRika з сином застрягла в Дубаї, який під атакою Ірану: "Всю ніч були вибухи"

Артистка перебувала там на відпочинку, але тепер не може виїхати з міста.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika пожалілась, що разом із сином застрягла в Дубаї, який перебуває під атакою Ірану.

Виконавиця поїхала до ОАЕ на відпочинок. Проте відпустка артистки склалась не так, як би їй цього хотілось. Дубаї атакував Іран, а знаменитість опинилась саме в цей час у місті. Співачка вийшла в Instagram-stories та поділилась, що застрягла в ОАЕ. Всі авіарейси з Дубаї скасували через погіршення безпекової ситуації. MamaRika також зізналась, що й ніч була неспокійною, адже постійно лунали вибухи.

Артистка опублікувала фото з валізами, тож, вочевидь, вона шукає, як виїхати з міста. Виконавиця також пообіцяла згодом вийти в сторіз та розкрити більше подробиць, оскільки наразі в неї просто немає на це часу.

Допис MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Допис MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

"Народ, ми тупо застрягли в Дубаї. Всю ніч були вибухи. Зараз не маю часу та змоги щось пояснювати. Згодом вийду в сторіз. Дякую всім за таку підтримку", - звернулась до підписників артистка.

Нагадаємо, наразі ведуча Василіса Фролова теж перебуває в Дубаї. Знаменитість вже висловилась про ситуацію в місті. Ведуча чула гучні вибухи та на власні очі бачила, як збивали ракету.

Дата публікації
Кількість переглядів
470
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie