MamaRika з сином застрягла в Дубаї, який під атакою Ірану: "Всю ніч були вибухи"

Українська співачка MamaRika пожалілась, що разом із сином застрягла в Дубаї, який перебуває під атакою Ірану.

Виконавиця поїхала до ОАЕ на відпочинок. Проте відпустка артистки склалась не так, як би їй цього хотілось. Дубаї атакував Іран, а знаменитість опинилась саме в цей час у місті. Співачка вийшла в Instagram-stories та поділилась, що застрягла в ОАЕ. Всі авіарейси з Дубаї скасували через погіршення безпекової ситуації. MamaRika також зізналась, що й ніч була неспокійною, адже постійно лунали вибухи.

Артистка опублікувала фото з валізами, тож, вочевидь, вона шукає, як виїхати з міста. Виконавиця також пообіцяла згодом вийти в сторіз та розкрити більше подробиць, оскільки наразі в неї просто немає на це часу.

"Народ, ми тупо застрягли в Дубаї. Всю ніч були вибухи. Зараз не маю часу та змоги щось пояснювати. Згодом вийду в сторіз. Дякую всім за таку підтримку", - звернулась до підписників артистка.

Нагадаємо, наразі ведуча Василіса Фролова теж перебуває в Дубаї. Знаменитість вже висловилась про ситуацію в місті. Ведуча чула гучні вибухи та на власні очі бачила, як збивали ракету.