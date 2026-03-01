- Дата публікації
У Карпатах на лижників зійшла лавина: що відомо
Лижника, якго засипло снігом, на щастя, встигли врятувати.
У Карпатах на схилі Чорногірського хребта зійшла лавина, коли там перебувала група лижників. Є постраждалий.
Про це пише журналіст Віталій Глагола.
Що відомо про лавину у Карпатах
Як зазначається, лавина зійшла, коли на схилі перебували лижники.
«Наразі відомо, що одну людину накрило повністю. Але друзі встигли його відкопати. Іншим вдалося дивом уникнути серйозних наслідків», — пише Глагола.
Рятувальники попереджають: через потепління 1–2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека третього рівня. Туристів закликають не вирушати у потенційно небезпечні райони.
Раніше у горах Каліфорнії в районі озера Тахо сталася найбільш смертоносна лавина в США за останні 45 років. Вона накрила групу лижників і забрала життя щонайменше 8 людей. Рятувальникам складно працювати через складні погодні умови й погану видимість. Частина лижників вижила й була врятована. Ще одна особа вважається зниклою безвісти.