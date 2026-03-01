ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
426
1 хв

У Карпатах на лижників зійшла лавина: що відомо

Лижника, якго засипло снігом, на щастя, встигли врятувати.

Катерина Сердюк
Лавина

Лавина

У Карпатах на схилі Чорногірського хребта зійшла лавина, коли там перебувала група лижників. Є постраждалий.

Про це пише журналіст Віталій Глагола.

Що відомо про лавину у Карпатах

Як зазначається, лавина зійшла, коли на схилі перебували лижники.

«Наразі відомо, що одну людину накрило повністю. Але друзі встигли його відкопати. Іншим вдалося дивом уникнути серйозних наслідків», — пише Глагола.

Рятувальники попереджають: через потепління 1–2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека третього рівня. Туристів закликають не вирушати у потенційно небезпечні райони.

Лавина у Карпатах

Раніше у горах Каліфорнії в районі озера Тахо сталася найбільш смертоносна лавина в США за останні 45 років. Вона накрила групу лижників і забрала життя щонайменше 8 людей. Рятувальникам складно працювати через складні погодні умови й погану видимість. Частина лижників вижила й була врятована. Ще одна особа вважається зниклою безвісти.

