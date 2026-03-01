Алла Пугачова у новому відео побажала мирного неба

Алла Пугачова

Реклама

Російська співачка Алла Пугачова вийшла на зв'язок та побажала мирного неба.

Виконавиця традиційно зустрічає перший день весни. Зокрема, з нагоди цього артистка опублікувала свіже відео в Instagram. На кадрах співачка позувала у світлому костюмі та з розпущеним волоссям. Довкола знаменитості були жовті квіти.

До слова, Алла Пугачова дотримується власної традиції, яку започаткувала вже багато років тому. У першу неділю весни артистка прикрашає дім жовтими квітами. Виконавиця промовляє теплі слова. Алла Пугачова побажала, аби весна була сповнена добром, любов'ю, новини цілями, світлом та мирним небом.

Реклама

Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

"Ось і настав той день, коли весна дозволиться. Дозволиться добром, світлом, любов'ю, новими цілями, мирним небом, щоб все було в нас добре, ми допоможемо їй нашими традиційними, щирими словами: "Весну дозволяємо!", - промовила на відео виконавиця.

Зазначимо, Алла Пугачова разом із родиною з початком повномасштабної війни в Україні виїхала з Росії та оселилась в Ізраїлі. Артистка та її чоловік, шоумен Максим Галкін, засуджують російське вторгнення на українські землі та злочини окупантів. При цьому гуморист робить це публічно і час від часу присвячує дописи Україні. Нещодавно Максим Галкін розніс РФ, яка намагалась спричинити в Україні гуманітарну катастрофу.