Алла Пугачова у новому відео побажала мирного неба

Виконавиця традиційно висловилась про перший день весни.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Російська співачка Алла Пугачова вийшла на зв'язок та побажала мирного неба.

Виконавиця традиційно зустрічає перший день весни. Зокрема, з нагоди цього артистка опублікувала свіже відео в Instagram. На кадрах співачка позувала у світлому костюмі та з розпущеним волоссям. Довкола знаменитості були жовті квіти.

До слова, Алла Пугачова дотримується власної традиції, яку започаткувала вже багато років тому. У першу неділю весни артистка прикрашає дім жовтими квітами. Виконавиця промовляє теплі слова. Алла Пугачова побажала, аби весна була сповнена добром, любов'ю, новини цілями, світлом та мирним небом.

Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

"Ось і настав той день, коли весна дозволиться. Дозволиться добром, світлом, любов'ю, новими цілями, мирним небом, щоб все було в нас добре, ми допоможемо їй нашими традиційними, щирими словами: "Весну дозволяємо!", - промовила на відео виконавиця.

Зазначимо, Алла Пугачова разом із родиною з початком повномасштабної війни в Україні виїхала з Росії та оселилась в Ізраїлі. Артистка та її чоловік, шоумен Максим Галкін, засуджують російське вторгнення на українські землі та злочини окупантів. При цьому гуморист робить це публічно і час від часу присвячує дописи Україні. Нещодавно Максим Галкін розніс РФ, яка намагалась спричинити в Україні гуманітарну катастрофу.

