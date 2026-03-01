Алла Пугачева в новом видео пожелала мирного неба

Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева вышла на связь и пожелала мирного неба.

Исполнительница традиционно встречает первый день весны. В частности, по случаю этого артистка опубликовала свежее видео в Instagram. На кадрах певица позировала в светлом костюме и с распущенными волосами. Вокруг знаменитости были желтые цветы.

К слову, Алла Пугачева придерживается собственной традиции, которую начала уже много лет назад. В первое воскресенье весны артистка украшает дом желтыми цветами. Исполнительница произносит теплые слова. Алла Пугачева пожелала, чтобы весна была полна добром, любовью, новости целями, светом и мирным небом.

Алла Пугачева / © instagram.com/alla_orfey

"Вот и настал тот день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо, мы поможем ей нашими традиционными, искренними словами: "Весну разрешаем!", - сказала на видео исполнительница.

Отметим, Алла Пугачева вместе с семьей с началом полномасштабной войны в Украине выехала из России и поселилась в Израиле. Артистка и ее муж, шоумен Максим Галкин, осуждают российское вторжение на украинские земли и преступления оккупантов. При этом юморист делает это публично и время от времени посвящает посты Украине. Недавно Максим Галкин разнес РФ, которая пыталась вызвать в Украине гуманитарную катастрофу.