ВСУ прорвали оборону РФ в Александровском направлении: детали успешной операции (видео)
Подразделения 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ провели успешную операцию на Александровском направлении и прорвали оборону российских войск.
Украинские военные провели успешную операцию в Александровском направлении, что охватывает участок на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Наземные боевые группы разведки CG132 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины прорвали линию обороны российских оккупантов.
Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
В ходе боевой операции украинские разведчики уничтожили вражеские огневые позиции, ликвидировали живую силу противника и поразили места хранения боеприпасов. Благодаря профессиональным действиям подразделения удалось сорвать планы окупантов относительно дальнейшего наступления на этом направлении.
В ВСУ отметили, что прорыв обороны позволил создать выгодный плацдарм для тактического продвижения других украинских подразделений. Силы обороны продолжают активно действовать, чтобы ослабить позиции врага и вытеснить его с украинской территории.
Ранее сообщалось, что полесские десантники 95 бригады уже взяли под контроль восемь населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Несмотря на то, что окупантов здесь в пять раз больше, украинские воины используют слабые места противника и захватывают в плен даже российских пилотов.
В целом украинские военные деоккупировали около 400 квадратных километров территории на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
Также мы информировали, что подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по объектам военно-экономического потенциала российского агрессора.