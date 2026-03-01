MamaRika с сыном застряла в Дубае, который под атакой Ирана: "Всю ночь были взрывы"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Реклама

Украинская певица MamaRika пожаловалась, что вместе с сыном застряла в Дубае, который находится под атакой Ирана.

Исполнительница поехала в ОАЭ на отдых. Однако отпуск артистки сложился не так, как бы ей этого хотелось. Дубаи атаковал Иран, а знаменитость оказалась именно в это время в городе. Певица вышла в Instagram-stories и поделилась, что застряла в ОАЭ. Все авиарейсы из Дубаи отменили из-за ухудшения ситуации с безопасностью. MamaRika также призналась, что и ночь была неспокойной, ведь постоянно раздавались взрывы.

Артистка опубликовала фото с чемоданами, поэтому, очевидно, она ищет, как уехать из города. Исполнительница также пообещала позже выйти в сторис и раскрыть больше подробностей, поскольку сейчас у нее просто нет на это времени.

Реклама

Пост MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

"Народ, мы тупо застряли в Дубае. Всю ночь были взрывы. Сейчас нет времени и возможности что-то объяснять. Позже выйду в сторис. Спасибо всем за такую поддержку", - обратилась к подписчикам артистка.

Напомним, сейчас ведущая Василиса Фролова тоже находится в Дубае. Знаменитость уже высказалась о ситуации в городе. Ведущая слышала громкие взрывы и собственными глазами видела, как сбивали ракету.