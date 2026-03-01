- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1714
- Время на прочтение
- 2 мин
Удары США и Израиля по Ирану: эксперт ВМС объяснил, что это значит для Путина
Экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко прокомментировал последствия ударов по Ирану и объяснил, почему это создает новые вызовы для Путина.
Военная операция США и Израиля против Ирана может иметь стратегические последствия для России. На фоне этих событий в Кремле все больше задумываются над собственной безопасностью и дальнейшими шагами.
Об этом сказал капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко в эфире Radio NV.
По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о постепенном сужении геополитического пространства вокруг интересов Москвы.
Глава Кремля Владимир Путин, по мнению эксперта, понимает, что должен спасаться, ведь «кольцо вокруг стратегических интересов России за границей постепенно сужается». После событий в Сирии, где РФ лишилась военно-морских баз, произошла Венесуэла, которая также является критическим союзником Москвы.
«А это и влияние на нефтяной мировой бизнес… Сейчас — Иран», — отметил Рыженко.
Эксперт напомнил, что Тегеран долгое время поддерживал тесные отношения с Москвой, включая технологическое сотрудничество. В частности, значительная часть беспилотников типа «Шахед», используемых РФ, была собрана из машинокомплектов, переданных Ираном.
По его убеждению, ослабление Ирана означает для Кремля утрату не только военного партнера, но и союзника в энергетической сфере.
«Они теряют очередного своего как военного партнера, так и партнера по клубу нефтяных трейдеров, которые могли диктовать цены на рынке. Это очень серьезная опасность. Единственный, кто сейчас остался у них более или менее стабильных друзей — это Северная Корея», — отметил он.
По мнению Рыженко, в таких условиях российское руководство вынуждено пересматривать свою стратегию и искать способы минимизировать риски для собственного режима.
Союзники Путина «сыпятся»: что известно об атаке по Ирану
Напомним, в конце февраля США провели операцию «Эпическая ярость» против иранских целей. И, как отмечают эксперты, 28 февраля американские военные впервые использовали украинскую тактику применения дронов.
Иран в ответ нанес удары по Израилю и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы.
Также стало известно о смерти верховного лидера Ирана. По комплексу, где находился верховный лидер Ирана Али Хаменеи, было сброшено 30 бомб.
На военную операцию США и Израиля против Ирана уже есть реакция Пекина. Там назвали атаку «неприемлемой» и предупредили об угрозе масштабной дестабилизации всего Ближнего Востока.
Ранее американский президент Дональд Трамп запретил Венесуэле заключать нефтяные соглашения с Россией. И там отреагировали.