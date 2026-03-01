Удары США и Израиля по Ирану: эксперт ВМС объяснил, что это значит для Путина

После событий вокруг Ирана геополитический круг союзников РФ сужается / © Associated Press

Военная операция США и Израиля против Ирана может иметь стратегические последствия для России. На фоне этих событий в Кремле все больше задумываются над собственной безопасностью и дальнейшими шагами.

Об этом сказал капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко в эфире Radio NV.

По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о постепенном сужении геополитического пространства вокруг интересов Москвы.

Глава Кремля Владимир Путин, по мнению эксперта, понимает, что должен спасаться, ведь «кольцо вокруг стратегических интересов России за границей постепенно сужается». После событий в Сирии, где РФ лишилась военно-морских баз, произошла Венесуэла, которая также является критическим союзником Москвы.

«А это и влияние на нефтяной мировой бизнес… Сейчас — Иран», — отметил Рыженко.

Эксперт напомнил, что Тегеран долгое время поддерживал тесные отношения с Москвой, включая технологическое сотрудничество. В частности, значительная часть беспилотников типа «Шахед», используемых РФ, была собрана из машинокомплектов, переданных Ираном.

По его убеждению, ослабление Ирана означает для Кремля утрату не только военного партнера, но и союзника в энергетической сфере.

«Они теряют очередного своего как военного партнера, так и партнера по клубу нефтяных трейдеров, которые могли диктовать цены на рынке. Это очень серьезная опасность. Единственный, кто сейчас остался у них более или менее стабильных друзей — это Северная Корея», — отметил он.

По мнению Рыженко, в таких условиях российское руководство вынуждено пересматривать свою стратегию и искать способы минимизировать риски для собственного режима.

Союзники Путина «сыпятся»: что известно об атаке по Ирану

Напомним, в конце февраля США провели операцию «Эпическая ярость» против иранских целей. И, как отмечают эксперты, 28 февраля американские военные впервые использовали украинскую тактику применения дронов.

Иран в ответ нанес удары по Израилю и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы.

Также стало известно о смерти верховного лидера Ирана. По комплексу, где находился верховный лидер Ирана Али Хаменеи, было сброшено 30 бомб.

На военную операцию США и Израиля против Ирана уже есть реакция Пекина. Там назвали атаку «неприемлемой» и предупредили об угрозе масштабной дестабилизации всего Ближнего Востока.

Ранее американский президент Дональд Трамп запретил Венесуэле заключать нефтяные соглашения с Россией. И там отреагировали.