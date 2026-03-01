Что ждет Иран после гибели Али Хаменеи: разбор CNN

Али Хаменеи / © Associated Press

Падение режима Хаменеи может стать наиболее значимым политическим событием в истории Ирана с 1979 года. Однако устранение верхушки поднимает критический вопрос: приведет ли это к демократическим реформам, спровоцирует ли хаос и еще более жесткие репрессии со стороны остатков Корпуса стражей исламской революции.

Об этом пишет CNN.

«Для Трампа эта операция является попыткой решить „иранский вопрос“, мучивший всех его предшественников в течение 47 лет. Президент утверждает, что действует ради будущей безопасности, поскольку иранский режим был ослаблен внутренней нестабильностью, экономическим кризисом и поражениями своих прокси-групп, таких как ХАМАС и Хезболла. Это создало "окно возможностей", которое Вашингтон и Иерусалим решили использовать для уничтожения режима именно сейчас», - говорят журналисты.

Однако аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма. Опыт войн в Ираке и Афганистане показывает, что первоначальные военные успехи США часто сменялись многолетним «болотом».

«Существует угроза, что вместо демократии Иран погрузится в анархию, гражданскую войну или распад на враждующие группировки, что спровоцирует масштабный кризис беженцев и дестабилизирует весь регион. Даже если Трамп рассчитывает на скорую победу, иранская сторона заявляет о готовности к длительному сопротивлению. Самая большая ирония состоит в том, что президент, строивший свою политику на отказе от «вечных войн», собственноручно втянул США в новый масштабный конфликт, результат которого может определять мировую политику на десятилетия вперед», — добавили в СМИ.

Смерть верховного лидера Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля.

Сообщается, что верховный лидер Ирана был убит на рабочем месте в его резиденции, когда началась американо-израильская атака.

Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных.

Источники Reuters в Иране сообщают, что незадолго до начала авиаударов Хаменеи провел встречу с Шамхани и действующим секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в засекреченном месте.

По информации американской разведки, первоначально планировалось, что встреча состоится вечером субботы в Тегеране. Однако израильские спецслужбы выяснили, что ее перенесли на субботнее утро.

В ответ США и Израиль ускорили начало операции, чтобы сохранить эффект внезапности и не допустить, чтобы иранский лидер смог исчезнуть из виду.

Али Хаменеи был высшим лидером Ирана с 1989 года. Ему было 86 лет.