Центральное разведывательное управление США прогнозирует, что в случае ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время американо-израильской операции власти в стране могут взять еще более радикальные исламисты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух информированных собеседников в разведке.

По данным источников агентства, соответствующие оценки были подготовлены ЦРУ за последние две недели.

Американская разведка провела комплексный анализ возможного развития происходящего в Иране после вмешательства США. В частности, изучался вопрос, способна ли военная операция повлиять на изменение режима в Исламской Республике и какие силы могут прийти к власти.

В то же время официальные представители ЦРУ отказались от комментариев по поводу этой информации.

Ранее сообщалось, что израильские медиа сообщили о массированном ударе по комплексу верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его гибели.

Мы ранее информировали, что армия обороны Израиля официально раскрыла имена представителей высшего военного и политического руководства Ирана, уничтоженных во время массированной атаки.