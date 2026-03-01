ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

МИД Украины отреагировало на атаки Ирана по странам Персидского залива

Украина выразила поддержку странам Персидского залива после атак со стороны Ирана и подчеркнула необходимость прекращения насилия и агрессии в регионе.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Associated Press

Украина заявила о поддержке государств Персидского залива, подвергшихся атакам со стороны Ирана, и выразила солидарность с их гражданами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы выражаем солидарность Украины с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ в условиях безрассудных атак Ирана. Для каждого украинца, увидев попадающие в жилые дома смертоносные дроны „шахед“, сразу вспоминаются сцены, которые мы видим в наших городах. Иранский режим то и дело доказывает свою преступную политику насилия, террора и агрессии внутри страны и за ее пределами. Это должно прекратиться», — отметил Сибига.

Глава МИД также отметил поддержку иранского народа и обратился к международному сообществу с призывом занять четкую позицию.

«Мы осуждаем эти удары, подтверждаем нашу несгибаемую поддержку иранского народа и призываем все страны поддержать его право на жизнь в безопасности, мире и процветании, свободное от угнетения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что израильские медиа сообщили о массированном ударе по комплексу верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его гибели.

Мы ранее информировали, что армия обороны Израиля официально раскрыла имена представителей высшего военного и политического руководства Ирана, уничтоженных во время массированной атаки.

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie