МИД Украины отреагировало на атаки Ирана по странам Персидского залива

Андрей Сибига

Украина заявила о поддержке государств Персидского залива, подвергшихся атакам со стороны Ирана, и выразила солидарность с их гражданами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы выражаем солидарность Украины с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ в условиях безрассудных атак Ирана. Для каждого украинца, увидев попадающие в жилые дома смертоносные дроны „шахед“, сразу вспоминаются сцены, которые мы видим в наших городах. Иранский режим то и дело доказывает свою преступную политику насилия, террора и агрессии внутри страны и за ее пределами. Это должно прекратиться», — отметил Сибига.

Глава МИД также отметил поддержку иранского народа и обратился к международному сообществу с призывом занять четкую позицию.

«Мы осуждаем эти удары, подтверждаем нашу несгибаемую поддержку иранского народа и призываем все страны поддержать его право на жизнь в безопасности, мире и процветании, свободное от угнетения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что израильские медиа сообщили о массированном ударе по комплексу верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его гибели.

Мы ранее информировали, что армия обороны Израиля официально раскрыла имена представителей высшего военного и политического руководства Ирана, уничтоженных во время массированной атаки.