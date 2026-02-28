ЗРК "Патриот / © Associated Press

Военная операция, которую начали США и Израиль в Иране, не должна повлиять на поставки американских зенитных ракет для украинской ПВО.

Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

«Американские базы, по которым сейчас бьют иранские ракеты или иранские „Шахеды“, заранее были оснащены и вооружены ракетами, которые также необходимы нам», — предположил он.

По словам эксперта, защита от ракетных ударов Ирана нужна прежде всего Израилю, который имеет собственную систему противовоздушной обороны.

по словам Чернева, военная операция скорее приведет к росту мировых цен на нефть из-за перекрытия Ираном транспортного коридора для танкеров — Ормузского пролива, и удары по нефтяным месторождениям на территории Саудовской Аравии.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что война в Иране может привести к уменьшению объемов поставок американского оружия для украинской армии, но оно не будет критическим.

Ранее издание Financial Times предположило, что война США и Израиля против Ирана может ударить по поставкам средств ПВО для Украины.

Война США против Ирана: что известно

Напомним, утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли мощные удары по территории Ирана. Через несколько часов Тегеран в ответ запустил баллистические ракеты.

Иран начал массированные удары по американским военным базам в странах Персидского залива. В частности, взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США.