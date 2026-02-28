Обломки иранских ракет упали в Абу-Даби: ОАЭ готовят решительный ответ

Иранские ракеты

Во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Об этом сообщает The Guardian.

В Минобороны этой ближневосточной страны, где в начале марта были запланированы трехсторонние переговоры Украины, США и России, назвали действия Ирана «дерзким нападением».

По данным оборонного ведомства ОАЭ, средства противовоздушной обороны сработали с высокой эффективностью, перехватив несколько целей.

Однако обломки одной из ракет упали на жилой сектор в Абу-Даби. Местные власти подтвердили, что это привело к материальному ущербу и гибели иностранного гражданина.

Министерство обороны ОАЭ назвало обстрел грубым нарушением национального суверенитета и международного права. Эмираты оставляют за собой полное право ответа.

«Мы готовы решительно противодействовать любым угрозам, которые имеют целью подорвать безопасность и стабильность нации. Безопасность граждан, резидентов и посетителей является нашим главным приоритетом», — заявили в ведомстве.

Что известно о боевых действиях на Ближнем Востоке

Как сообщалось ранее, утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли мощные удары по территории Ирана. Через несколько часов Тегеран в ответ запустил баллистические ракеты.

В ответ на удары Иран начал массированные удары по американским военным базам в странах Персидского залива. В частности, взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

В течение дня 28 февраля в Дубае (ОАЭ) произошла серия мощных взрывов на фоне ракетных ударов Ирана. Все аэропорты этого популярного курортного города остановили работу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие трехсторонние переговоры, вероятно, состоятся в начале марта в Абу-Даби.