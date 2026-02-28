Межзвездный объект 3I/ATLAS приближается к Юпитеру: потрясающее фото

Межзвездная комета 3I/ATLAS / © ESA

Реклама

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало одну из лучших фотографий загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS, который начинает свое путешествие обратно в глубокий космос.

Как сообщает IFLScience, снимок был сделан космическим аппаратом JUICE, который имеет целью изучение спутников Юпитера.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в середине марта окажется на ближайшем расстоянии от Юпитера, но аппарат JUICE прибудет к самой большой планете Солнечной системы лишь через несколько лет.

Реклама

Более сотни фотографий этого межзвездного объекта аппарат JUICE сделал еще в ноябре 2025 года, когда находился в 66 миллионах километров от него. К тому времени прошла всего неделя после прохождения 3I/ATLAS перигелия — ближайшей точки к Солнцу, на расстоянии 210 миллионов километров.

На потрясающей фотографии видно комету, которая активно выбрасывает газ и пыль в космос. Ядро кометы не видно на снимке, ведь оно окружено яркой газовой оболочкой, известной как кома. У кометы также виден длинный хвост.

© ESA

Ученые ESA только теперь получили это фото и еще 120 изображений, сделанных камерой JANUS аппарата JUICE, а также все данные с прибора ближней инфракрасной визуализации космического аппарата, его УФ-спектрометра, субмиллиметрового прибора и датчика для изображения нейтральных атомов.

Ученые начали обработку полученных данных, и в ближайшие месяцы будут представлены первые результаты исследования 3I/ATLAS с помощью приборов аппарата JUICE.

Реклама

«Эта кампания была неожиданной для JUICE. Мы находимся в фазе крейсерского полета, во время которой существуют тепловые ограничения, поскольку мы находимся относительно близко к Солнцу. Поэтому на данный момент не ожидалось никакой деятельности с полезной нагрузкой. Однако, учитывая уникальность этих наблюдений, было решено подготовить это дополнительное планирование наблюдений», — сказал в октябре прошлого года Оливье Витасс, научный сотрудник проекта ESA.

Основная миссия JUICE, которая начнется в 2030-х годах, заключается в изучении спутников Юпитера — Ганимед, Каллисто и Европа. Ученые хотят выяснить, действительно ли там есть подземные океаны, где может существовать жизнь.

Чем удивляла комета 3I/ATLAS

Ранее сообщалось, что во время прохождения через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел странные изменения, связанные с формой и излучением льда, из которого состоит эта комета.

Также ученые отметили, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS развил странную пульсацию, которая заставляет его светиться ярче.

Реклама

Профессор Гарварда Ави Лоеб отметил, что пульсации света были странными, поскольку почти весь свет, который видели телескопы, происходит из комы — огромного облака газа и пыли. предположил, что это может быть еще одним признаком того, что 3I/ATLAS является неестественным объектом, поскольку сильное пульсирование не соответствует обычному изображению простой кометы из космоса.

Межзвездная комета 3I/ATLAS пережила целый шквал сенсационных сообщений о том, что она является космическим кораблем инопланетян. Однако недавние исследования показывают, что каких-то техносигнатур, то есть радиосигналов или выбросов веществ, свидетельствующих о том, что на ее поверхности работает инопланетная техника, так и не обнаружили.