Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS наближається до Юпітера: приголомшливе фото

Міжзоряна комета 3I/ATLAS / © ESA

Європейське космічне агентство (ESА) опублікувало одну з найкращих фотографій загадкового міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS, який починає свою подорож назад у глибокий космос.

Як повідомляє IFLScience, знімок було зроблено космічним апаратом JUICE, який має на меті вивчення супутників Юпітера.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS в середині березня опиниться на найближчій відстані від Юпітера, але апарат JUICE прибуде до найбільшої планети Сонячної системи лише через кілька років.

Понад сотню фотографій цього міжзоряного об’єкта апарат JUICE зробив ще в листопаді 2025 року, коли перебував за 66 мільйонів кілометрів від нього. На той час минув лише тиждень після проходження 3I/ATLAS перигелію — найближчої точки до Сонця, на відстані 210 мільйонів кілометрів.

На приголомшливій фотографії видно комету, яка активно викидає газ і пил у космос. Ядро комети не видно на знімку, адже воно оточене яскравою газовою оболонкою, відомою як кома. У комети також видно довгий хвіст.

© ESA

Науковці ESA щойно тепер отримали це фото та ще 120 зображень, зроблених камерою JANUS апарата JUICE, а також усі дані з приладу ближньої інфрачервоної візуалізації космічного апарата, його УФ-спектрометра, субміліметрового приладу та датчика для зображення нейтральних атомів.

Учені почали опрацювання отриманих даних, і найближчими місяцями буде представлено перші результати дослідження 3I/ATLAS за допомогою приладів апарату JUICE.

«Ця кампанія була несподіваною для JUICE. Ми перебуваємо у фазі крейсерського польоту, під час якої існують теплові обмеження, оскільки ми знаходимося відносно близько до Сонця. Тому на цей момент не очікувалося жодної діяльності з корисним навантаженням. Однак, враховуючи унікальність цих спостережень, було вирішено підготувати це додаткове планування спостережень», — сказав у жовтні минулого року Олів’є Вітасс, науковий співробітник проєкту ESA.

Основна місія JUICE, яка розпочнеться у 2030-х роках, полягає у вивченні супутників Юпітера — Ганімед, Каллісто і Європа. Вчені хочуть з’ясувати, чи дійсно там є підземні океани, де може існувати життя.

Чим дивувала комета 3I/ATLAS

Раніше повідомлялося, що під час проходження через Сонячну систему міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS зазнав дивних змін, пов’язаних із формою та випромінюванням льоду, з якого складається ця комета.

Також науковці зауважили, що загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS розвинув дивну пульсацію, яка змушує його світитися яскравіше.

Професор Гарварду Аві Лоеб зазначив, що пульсації світла були дивними, оскільки майже все світло, яке бачили телескопи, походить з коми — величезної хмари газу та пилу. припустив, що це може бути ще однією ознакою того, що 3I/ATLAS є неприродним об’єктом, оскільки сильне пульсування не відповідає звичайному зображенню простої комети з космосу.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS пережила цілий шквал сенсаційних повідомлень про те, що вона є космічним кораблем іншопланетян. Однак нещодавні дослідження показують, що якихось техносигнатур, тобто радіосигналів чи викидів речовин, які свідчать про те, що на її поверхні працює іншопланетна техніка, так і не виявили.