Міжзоряна комета 3I/ATLAS містить "джерело життя": унікальне відкриття (фото)

Міжзоряна комета 3I/ATLAS / © Medium

Астрономи виявили у складі міжзоряної комети 3I/ATLAS безпрецедентно велику кількість метанолу та ціаністого водню, які вважаються ключовими будівельними блоками життя (ДНК та РНК). Цей третій міжзоряний об’єкт, виявлений вченими, містить набагато більше цих речовин, ніж будь-яка комета Сонячної системи.

Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, повідомляє Futurism.

Астрономи виявили, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS містить метанол та інші хімічні сполуки, які могли відіграти ключову роль у зародженні життя. Дослідники зафіксували надзвичайно високу концентрацію метанолу — однієї з основних «будівельних цеглинок» органічної хімії, адже ця молекула бере участь у формуванні амінокислот і білків, з яких складаються ДНК та РНК. Водночас, 3I/ATLAS містить значно більше метанолу, ніж будь-яка відома комета Сонячної системи, а в інших міжзоряних об’єктах таку молекулу взагалі не знаходили.

Раніше вчені вже встановили, що 3I/ATLAS має нетипові властивості: вона поводиться інакше, ніж звичайні комети, та має незвичний хімічний склад. Ймовірно, її формування відбувалося в іншій зоряній системі за відмінних умов. Це лише третій міжзоряний об’єкт, який астрономи змогли ідентифікувати цього року, і зараз він покидає межі нашої планетної системи.

Під час спостережень за допомогою радіотелескопа ALMA науковці зафіксували значні обсяги метанолу як у ядрі, так і в комі об’єкта. Також вони виявили ціаністий водень — ще одну важливу молекулу, що вплинула на появу життя.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS / © solar-system

Метанол є попередником амінокислот, які формують структуру ДНК та РНК і відіграють фундаментальну роль в органічній хімії. Ціаністий водень у великих кількостях є токсичним, але в невеликих — необхідний для життєдіяльності рослин, тварин і мікроорганізмів, а також є вихідною сполукою для формування складних органічних речовин.

За словами дослідників, вони були вкрай здивовані, коли виявили такі високі концентрації метанолу і ціаністого водню в ядрі та комі 3I/ATLAS — рівнів, яких ніколи не спостерігали у комет Сонячної системи.

Виявилося, що комета викидає приблизно 40 кг газоподібного метанолу щосекунди, що становить близько 8% усіх її викидів — учетверо більше, ніж типовий показник для комет Сонячної системи. Крім того, 3I/ATLAS продукує від 250 до 500 г газоподібного ціаністого водню за секунду. Науковці зазначають, що це одні з найвищих значень, які будь-коли фіксувалися для комет.

З огляду на роль метанолу у формуванні ключових молекул, необхідних для виникнення життя, це відкриття набуває особливої ваги.

Астрофізик Гарвардського університету Ави Леб, який раніше припускав, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем іншопланетян, вважає, що нові дані підтримують гіпотезу про те, що об’єкти такого типу могли доставити на Землю будівельні блоки життя мільярди років тому.

На думку Леба, аномально високі концентрації метанолу і ціаністого водню свідчать, що об’єкт має «доброзичливу природу» і не становить загрози. Раніше він припускав, що 3I/ATLAS може бути апаратом ворожої іншопланетної цивілізації.

Нагадаємо, раніше NASA офіційно підтвердило: міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS є природною кометою, спростовуючи гіпотезу Леба про його штучне походження. Новітні дані, отримані з телескопа Джеймса Вебба та інших місій, засвідчують, що третій підтверджений міжзоряний об’єкт має унікальний склад, але жодних ознак іншопланетної технології.