Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS почав пульсувати, наближаючись до Землі

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS / © Facebook Mitsunoi Tsumura

Загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS розвинув дивну пульсацію, яка змушує його світитися яскравіше у той час, коли він досягне максимального зближення із Землею всього через два тижні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нові спостереження за допомогою телескопа виявили потоки газу та пилу, які називаються струменями, що вибухають ритмічними сплесками рівно кожні 16,16 години.

Це пульсування змінює загальне світіння об’єкта на 20-40 відсотків у чистому, повторюваному циклі, що, на думку деяких дослідників, свідчить про те, що 3I/ATLAS не є природною кометою.

Природним поясненням цих нових імпульсів є те, що тверде ядро об’єкта обертається раз на 16,16 години. Під час обертання крига на його поверхні нагрівається під дією сонячного світла та перетворюється на газ, який вилітає рівномірними струменями.

Вважається, що це відбувається тому, що тепло Сонця досягає тих самих крижаних плям в одній і тій самій точці під час кожного обертання.

Водночас професор Гарварду Аві Лоеб зазначив, що це все ще не пояснює імпульсів світіння, що виходять від об’єкта.

Леб зазначив, що пульсації світла були дивними, оскільки майже все світло, яке бачили телескопи, походить з коми — величезної хмари газу та пилу, яка може простягатися на сотні тисяч миль, а не з темного кам’янистого центру об’єкта.

Якщо ядро — це єдине, що обертається та випускає спалахи, то гігантська хмара мала б діяти як велика м’яка ковдра, яка змиває або розбавляє різкі спалахи.

Леб пояснив, що в такому разі загальна яскравість ледь коливатиметься, можливо, збільшуючись до п’яти відсотків замість набагато більших і яскравіших спалахів, які насправді бачили телескопи.

Астрофізик та дослідник НЛО припустив, що це може бути ще однією ознакою того, що 3I/ATLAS є неприродним об’єктом, оскільки сильне пульсування не відповідає звичайному зображенню простої комети з космосу.

Раніше він відзначив ще 12 аномалій, для яких вчені ще не мають повного пояснення, включаючи кометний хвіст, спрямований у неправильному напрямку, блакитний колір об’єкта поблизу сонця та зміни курсу, що суперечать гравітації.

NASA відкидає будь-які зареєстровані порушення, вважаючи їх побічним продуктом об’єкта, що походить з далекої сонячної системи та, ймовірно, має зовсім інший хімічний склад, ніж комети з нашої власної системи.

Раніше NASA та Європейське космічне агентство (ESA) оголосили, що це безжиттєва комета, заявивши, що вони не виявили жодних ознак позаземного життя, що виходить від об’єкта.

Хоча NASA та Організація Об’єднаних Націй заявили, що ймовірна комета не становить загрози для Землі та наблизиться до неї 19 грудня на відстань 273,5 мільйонів кілометрів, близьке проходження цього об’єкта буде використане для навчання, щоб підготуватися до майбутніх космічних загроз.

Нагадаємо, ООН офіцйно оголосила, що включила загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS до щорічних навчань із планетарної оборони через його «дивну поведінку».