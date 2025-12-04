В Україні може статись те, до чого нас непомітно веде Кремль: що готує Росія і чому це небезпечніше за ракети

Володимир Путін / © Associated Press

Війна Росії з Україною вже давно не обмежується виключно боями на лінії фронту.

Про це розповів політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук для «24 каналу».

За його словами, близько 80% дій ворога відбувається у тіні, зосереджуючись на політичній, інформаційній, дипломатичній та психологічній сферах.

Ткачук наголосив, що Росія усвідомила неможливість підкорити Україну виключно військовою силою і тому перейшла до комплексної гібридної стратегії, головна мета якої — внутрішній розкол.

Кремль цілком усвідомлює, що історично державність Україна втрачала не через зовнішнє завоювання, а саме через внутрішні розколи та чвари.

Саме тому Росія веде війну на виснаження, прагнучи максимально розхитати українське суспільство. Вони не шкодують жодних коштів, аби максимально дестабілізувати ситуацію та зробити суспільство якомога вразливішим до маніпуляцій.

Зокрема, Росія інвестує величезні кошти у розхитування найбільш болючих для українців тем через мережі ботоферм та інформаційно-психологічні операції (ІПСО), використовуючи такі сфери, як:

ТЦК

Корупція

Енергетика

Андрій Ткачук нагадав, що Росія робила ставку на внутрішній розкол ще до повномасштабного вторгнення.

Метою Кремля було створити потенційний плацдарм та можливість вибудувати нову проросійську ієрархію влади, скориставшись внутрішньою дестабілізацією.

Нагадаємо, Росія щомісяця мобілізує близько 35 тисяч громадян, тоді як Україна знищує приблизно 16 тисяч російських військових. Щоб зупинити просування окупаційних сил, Україні потрібно майже подвоїти втрати Росія до 30–32 тисяч щомісяця.

Волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська наголошує, що цього можна досягти завдяки технологічній війні, роботизованим системам та дистанційному управлінню дронами, що мінімізує присутність людей на фронті.