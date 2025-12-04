Росіяни сунуть на танках та БМП: окупанти наступають на ще одній ділянці фронту

Росіяни посилили штурми на Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки та Новоданилівки противник посилив штурми, перейшовши від піших атак до використання танків та БМП. Ворог, підсилений резервами 98-ї повітряно-десантної дивізії, тисне по всьому фронту.

За словами військових 65-ї окремої механізованої бригади, «кілзона» (зона ураження) від Оріхова зросла ще на кілька кілометрів углиб тилу.

FPV-дрони полюють за логістикою

Місто Оріхів розбивають авіабомбами, а цивільних вбивають FPV-дронами. Відкриту ділянку до Оріхова військові долають на швидкостях, оскільки зона ураження значно збільшилася.

Військовослужбовець 65 ОМБР на позивний «Бурштин» підтверджує, що небезпека зростає.

«Кожні пів року додається пару кілометрів. Якщо Оріхів менш був вразливий для FPV, то тепер це постійно. Зараз інтенсивність дронів перекриває логістику, це важко і не завжди можна попередити, деякі дрони можна бачити, а оптоволоконні — це нереально», — каже він.

Нові резерви та тактика

Пресофіцер 65 ОМБР Сергій Скібчик фіксує перегрупування та посилення ворога:

«Крайнім часом спостерігаємо перегрупування ворога на Оріхівському напрямку, підтягують свіжі резерви. Заводять нові підрозділи, в тому числі десантно-штурмові»

Противник все частіше вдається до механізованих штурмів асфальтними дорогами, тиснучи в районах Новоданилівки, Малої Токмачки, Нестерянки.

Мотивація захисників

«Бурштин» воює від початку повномасштабного вторгнення. Він штурмував Роботине, де отримав важкі поранення, але вижив.

«Найважче було слухати, скільки їх є, скільки людей поранено, виносили на евакуації. Найважче, що не можеш допомогти», — каже «Бурштин».

За Сергієм до війська пішов його брат Василь, вони обоє служать в одному підрозділі.

«Я мав можливість виїхати за кордон і не раз, я хочу жити в Україні, я не хочу покидати свою землю. І багато помилково думає, що коли до них прийде ворог, тоді стануть захищати країну, тоді буде пізно», — каже Василь.

Військові зазначають, що колись гамірне й затишне місто Оріхів перетворилося на суцільну пустку і руїну через постійні обстріли.

