Беленюк присоромив українську стрибунку у воду за зміну громадянства на російське

Жан Беленюк / facebook.com/beleniuk

Олімпійський чемпіон, триразовий медаліст Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі Жан Беленюк прокоментував зміну громадянства української стрибунки у воду Софії Лискун на російське.

"Схильність до зради не з'являється раптово – її тренують. Спочатку ти принижуєш людей, які зробили тебе чемпіонкою Європи, а потім раптом "відкриваєш", що тобі краще служити країні, яка щодня вбиває українців.

Софія Лискун пояснює свій перехід тим, що її "не влаштовував рівень українських тренерів". Рівень тренерів, які зробили її чемпіонкою Європи та призеркою великих турнірів. Так, справді – надзвичайно "слабкий" рівень. Страшна проблема.

А тепер – "логічний крок для розвитку": виступати за державу, яка щодня вбиває твоїх співвітчизників, зокрема українських спортсменів.

Коли одні захищають Україну ціною життя, інші обирають стрибок просто в бік ворога. І тут уже не про спорт. Тут про совість – якої або немає, або вона теж змінила громадянство", – написав Беленюк у своєму Telegram-каналі.

Софія Лискун / фото із соцмереж

На рішення Лискун про зміну громадянства вже відреагував президент НОК Вадим Гутцайт, назвавши його "зрадою". Федерація України зі стрибків у воду виключила Софію зі складу збірної, позбавивши її всіх звань та нагород.

Нагадаємо, 23-річна Лискун є уродженкою Луганська. Загалом на її рахунку 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України.

Ще в травні цього року Софія виступала під українським прапором на міжнародних змаганнях. На Євро-2025 зі стрибків у воду вона завоювала дві медалі: "золото" у змішаних командних змаганнях та "срібло" в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Лискун двічі представляла Україну на Олімпійських іграх – у Токіо-2020 та Парижі-2024, не здобувши там нагород.

Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.