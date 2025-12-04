ТСН у соціальних мережах

Чи дійсно РФ готує наступ на Чернігів: в РНБО пояснили

Прикордонна “зона безпеки” Путіна перетворилася на інформаційну атаку: чому фейк про наступ на Чернігів — це тиск на дипломатію, пояснили в РНБО.

Чи справді Чернігову загрожує нова атака

На тлі нещодавнього наказу Путіна окупантам створити «зону безпеки» вздовж кордону, російські пропагандисти поширюють наративи про нібито «підготовку наступу на Чернігів».

Чи дійсно РФ готує наступ на Чернігів, пояснив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко Telegram.

Коваленко заспокоїв чернігівців, що такі погрози ворога — «це частина когнітивної операції проти України». Також погрози привʼязана до дипломатичних процесів і тактики Росії щодо тиску на Україну та затягування зусиль США.

На його думку, мета таких панічних чуток — стоворити додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії «перемагати всюди на фронті».

«Реальних сил і засобів у росіян наступати саме на Чернігів — немає. Також Сили оборони України контролюють ситуацію на Чернігівщині, провокації ворога в прикордонні припиняються силою», — запевнив керівник ЦПД.

Він нагадав, що подібні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова. Проте Сили оборони зупинили росіян, у яких не було сил наступати на великі міста.

Раніше ми писали, що російські окупанти цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру та логістику на Чернігівщині.

