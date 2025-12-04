25 млн українців: на Україну насувається демографічна катастрофа — Reuters

Демографічна криза в Україні

До 2051 року населення України може зменшитися до 25 мільйонів. Минулого року країна стала лідером за показниками смертності, а середня тривалість життя чоловіків становила лише 57,3 року.

Про це пише агентство Reuters.

У публікації нагадали, що, за даними Інституту демографії НАНУ, населення України, яке до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року становило 42 мільйони, вже скоротилося до менш ніж 36 мільйонів, включаючи кілька мільйонів на територіях, захоплених Росією.

За оцінками експертів, до 2051 року ця цифра знизиться до 25 мільйонів.

Згідно з оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, країна має як найвищі показники смертності, так і найнижчі показники народжуваності у світі: на кожне народження припадає приблизно три смерті.

За оцінками уряду, середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 року до війни до 57,3 року 2024-го. Для жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 року.

Торік український уряд прагнув запобігти кризі, коли окреслив демографічну стратегію до 2040 року.

У документі попереджалося, що Україна зіткнеться з дефіцитом 4,5 мільйона працівників протягом наступного десятиліття. Серед секторів, які найбільше потребуватимуть робочої сили — будівництво, технології та адміністративні послуги.

Стратегія передбачала стримування подальшої еміграції та створення сприятливих умов для повернення українців з-за кордону. Зокрема, йшлося про покращення житлових умов, інфраструктури та освіти, а також залучення іммігрантів з інших країн, якщо робочі місця залишаться вільними.

Влада оцінює, що ці заходи можуть призвести до зростання населення до 34 мільйонів до 2040 року, але також попереджає, що до того часу воно може скоротитися до 29 мільйонів, якщо поточна динаміка збережеться.

Центр економічної стратегії, український аналітичний центр, у березні заявив, що близько 5,2 мільйона українців, які виїхали з часу вторгнення, залишаються за кордоном, переважно в європейських країнах, зокрема в Росії, Німеччині та Польщі.

Центр прогнозує, що від 1,7 до 2,7 мільйона з цих людей залишаться за кордоном, і до них можуть приєднатися сотні тисяч дорослих чоловіків, яким наразі заборонено виїжджати з України, коли війна закінчиться.

Незалежні прогнози викликають тривогу: очікується, що населення України до 2100 року скоротиться до 9–23 мільйонів осіб, згідно з прогнозами ООН, опублікованими 2024 року.

Нагадаємо, раніше демограф Олександр Гладун розповів, як довгострокова війна впливає на показники народжуваності та міграції.