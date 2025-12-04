Чому Росія поспішає із захопленням територій України: військовий пояснив

© Associated Press

Ворог Армія РФ хоче захопити максимальну територію України. Росіяни тиснуть на фронті, бо намагаються посилити свою позицію на мирних переговорах.

Про це заявив начальник управління штурмових підрозділів Збройних сил України Валентин Манько в інтерв’ю виданню «Українська правда».

Він також прокоментував, наскільки розмови про можливий швидкий мир деморалізують особовий склад.

«На жаль, таке є. Усі дуже втомилися від війни. Для когось це надія. Противник теж тисне не просто так. Він намагається посилити свою переговорну позицію. І якщо мир все-таки буде, ворог хоче відтяпати в нас максимально», — зазначив Манько.

Раніше йшлося про те, що приховують фальшиві сигнали Кремля про мир. На думку політика Володимира Омеляна, зустріч Віткоффа та Путіна в Москві не наблизила мир. Путін досяг головного — знову відтягнув фінальну розмову з Трампом.

«Сподіваючись, що зараз усі підуть на Різдво на Заході, будуть якісь свої клопоти, він зможе захопити ще шматок України, ще вбити певну кількість українців. Він цієї мети досяг», — акцентував Омелян.

Він додає: Путін налаштований продовжувати війну, тож наша влада має подбати про фінансування держави й армії