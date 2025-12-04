Почему Россия спешит с захватом территорий Украины: военный объяснил

© Associated Press

Враг Армия РФ хочет захватить максимальную территорию Украины. Россияне давят на фронте, потому что пытаются усилить свою позицию на мирных переговорах.

Об этом заявил начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Валентин Манько в интервью изданию "Украинская правда" .

Он также прокомментировал, насколько разговоры о возможном скором мире деморализуют личный состав.

«К сожалению, такое есть. Все очень устали от войны. Для кого это надежда. Противник тоже давит не просто так. Он пытается усилить свою переговорную позицию. И если мир все-таки будет, враг хочет оттяпать у нас максимально», - отметил Манько.

Раньше говорилось, что скрывают фальшивые сигналы Кремля о мире. По мнению политика Владимира Емельяна, встреча Виткоффа и Путина в Москве не приблизила мир. Путин достиг главного — снова оттянул финальный разговор с Трампом.

«Надеясь, что сейчас все пойдут на Рождество на Западе, будут какие-то свои хлопоты, он сможет захватить еще кусок Украины, убить определенное количество украинцев. Он этой цели достиг», — акцентировал Емельян.

Он добавляет: Путин настроен продолжать войну, поэтому наша власть должна позаботиться о финансировании государства и армии.