Украина готовится к встрече президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Лидеры стран планируют обсудить «чувствительные» вопросы мирного соглашения. В частности, президенты должны прийти к согласию относительно возможных территориальных уступок Украины.

Как отмечают эксперты, Россия не отказалась от своих максималистских требований в отношении пяти украинских регионов и Крыма.

В то же время в так называемом «мирном плане Трампа» также фигурировали предложения, предусматривающие замораживание конфликта и де-факто отказ Киева от контроля над ключевыми городами Донбасса, такими как Краматорск и Славянск.

ТСН.ua собрал все, что известно о предложениях по обмену территорий Украины и сколько на самом деле украинских территорий захватила Россия.

Какие требования к Украине выдвигает Кремль

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что для достижения прочного мира Украина должна юридически закрепить «новые территориальные реалии», сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областей к России.

В то же время он подчеркивал, что должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, как это якобы было зафиксировано в Декларации о суверенитете 1990 года. Лавров отметил, что устойчивый мир невозможен без устранения основных причин конфликта, в частности угроз безопасности России из-за расширения НАТО и попыток втянуть в Альянс Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

Он также считает необходимым сформировать новую систему гарантий безопасности для обеих стран и обеспечить восстановление прав русского языка, традиций и СМИ на территориях, остающихся под контролем Киева.

Кроме того, кремлевский диктатор Владимир Путин и российские чиновники продолжают заявлять, что позиция Российской Федерации в отношении Украины остается абсолютно неизменной с момента саммита на Аляске, который состоялся в августе 2025 года.

На сегодня Москва не продемонстрировала никакого отступления от своих ранее озвученных требований и не выдвинула новых предложений.

Кремль / © Pixabay

Более того, в Министерстве иностранных дел РФ 26 ноября заявили, что Кремль не готов «идти на уступки» (речь идет о мирном плане президента США Дональда Трампа — Ред.), а также в очередной раз подчеркнули, что «цели СВО» якобы «будут достигнуты», передает РБК-Украина.

О каких территориальных уступках со стороны Украины шла речь в мирном плане Трампа

Недавно западные медиа опубликовала мирный план США по завершению войны в Украине, который якобы разрабатывала администрация американского президента Дональда Трампа. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречили украинским интересам.

Этот проект соглашения предусматривал, что Украина должна де-факто признать контроль России над полуостровом Крым, а также над территориями Донецкой и Луганской областей. Относительно Херсонской и Запорожской областей, предлагалось «заморозить» конфликт по текущей линии соприкосновения.

Как сообщало издание Agence France-Presse Киев должен был согласиться на невероятные уступки, а именно отказаться от почти 5 000 кв. км территории, которую он сейчас контролирует в Донецкой области. Речь идет о крупных городах Краматорск и соседний Славянск, а также небольшой участок площадью 45 кв. км в Луганской области.

Зато Москва должна вернуть лишь меньшую часть территории, которую она полностью или частично контролирует, а именно:

почти 2 000 кв. км в Харьковской области;

450 кв. км в Днепропетровской области;

300 кв. км в Сумской области;

20 кв. км в Черниговской области.

Издание The Times отмечает, что в случае передачи России остальной территории Донетчины, она станет российской, но будет демилитаризованной.

Однако 22 ноября Дональд Трамп заявил, что его предложение по мирному соглашению не является окончательным и открыто для изменений. Это также подтвердил Владимир Зеленский 23 ноября, отметив, что «команда президента Трампа нас слышит» и что «многое меняется» в процессе работы над завершением войны.

В то же время Трамп неоднократно заявлял, что Украина может потерять часть Донецкой области, которую до сих пор контролирует, а также предположил, что в ближайшее время Россия захватит все больше украинских территорий.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении», — сказалпрезидент США журналистам на борту Air Force 1.

Он уточнил, что процесс согласования мирного соглашения является сложным, но стороны «начинают понимать», что компромисс может быть выгодным.

Трамп отметил, что первоначальный вариант мирного плана состоял из 28 пунктов, однако сейчас документ сократился до 22, и большинство из них уже согласовано.

В свою очередь, министр армии США Дэн Дрисколл во время передачи начального мирного плана предупредил украинскую власть об ограниченных возможностях США и НАТО изменить сложную ситуацию на фронте.

Министр армии США Дэн Дрисколл / © Associated Press

«Смотрите, это реальность ситуации. Украина сейчас находится в невыгодном положении. Соединенные Штаты и НАТО имеют ограниченные возможности изменить невыгодное положение на поле боя, и нынешний курс не является устойчивым. Поэтому придется пойти на жесткие уступки», — сказал он».

Позиция Украины и Европы

Во время саммита Крымской платформы 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения международного порядка. Он призвал мировое сообщество не допустить ни одному государству силового изменения границ в Европе или вмешательства в территориальное устройство другой страны.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в интервью babel четко заявила, что территориальная целостность и независимость Украины, а также наказание России как агрессора, не могут быть предметом каких-либо торгов или компромиссов.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук очертил «красные линии» для любого будущего мирного соглашения и назвал, какие требования Украина не готова пересматривать на переговорах. Среди них: Украина не признает оккупацию своих территорий Россией.

В то же время европейские лидеры подчеркнули, что «территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть соблюдены».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украину нельзя принуждать к односторонним территориальным уступкам и сокращению ее оборонных возможностей, отмечает «Укринформ».

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер подчеркнул, что любой мирный план для Украины должен быть согласован с европейскими партнерами.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в основе будущего мирного соглашения должна быть защита суверенитета и границ Украины.

«Мы должны быть четкими: не может быть никакого одностороннего перекраивания границ суверенного европейского государства», — заявила она.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Она напомнила, что Украина уже сделала выбор в пользу Европы, и нынешняя интеграция в Единый рынок и оборонно-промышленную сферу — лишь начало этого пути.

В то же время президент Чехии Петр Павел отметил, что хотя для украинцев потеря даже небольшой территории является болезненной, на поле боя «реалистично определенная потеря территорий [в пользу России] очень вероятна». Он подчеркнул, что такая территория никогда не должна признаваться «легальной российской».

Президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что «никто не может сказать за украинцев, на какие территориальные уступки они готовы пойти». Этим он подчеркнул, что решение о любых уступках — это исключительно суверенное право Украины. Он также добавил, что переговоры с украинцами по этому плану очень важны.

Вопрос территориальных уступок будет обсуждаться между Зеленским и Трампом

В Женеве 23 ноября представители США, Украины и Европы разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Оно подтверждает полный суверенитет Украины и необходимость справедливого мира.

Первоначальный мирный план, который состоял из 28 пунктов, был кардинально изменен и сокращен до 19 пунктов с изъятием или изменением некоторых положений.

Как отмечает CBS News, Украина и США достигли «общего понимания» относительно мирного плана, остается лишь доработать некоторые незначительные детали

В частности, президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы решить самый болезненный вопрос мирного соглашения — территориальные уступки.

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа) / © Офис президента Украины

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Зеленский стремится встретиться с Трампом как можно скорее, возможно, даже во время празднования американского Дня благодарения на этой неделе, чтобы окончательно согласовать общую позицию по окончанию войны.

В то же время издание CNN отмечает, что несмотря на публичный оптимизм администрации Трампа разногласия не являются «мелкими деталями», как утверждают в Вашингтоне, а составляют фундаментальные различия, способные полностью остановить мирный процесс.

Сколько украинских территорий захватила Россия за последний год

Согласно отчету ISW от 22 ноября, Россия захватила дополнительно примерно 908 км² территории Украины с середины августа. Эта площадь сравнима с размерами Берлина.

Часть успеха российских войск объясняют погодными условиями (туман, дождь), которые затруднили использование дронов ВСУ. Ожидается, что со стабилизацией погоды продвижение замедлится.

Аналитики считают, что для захвата Донбасса России понадобятся годы, и этот успех не является неизбежным. Кремль интенсифицировал агитацию, чтобы заставить Украину сдать критические территории в Донецкой области.

В то же время журналист Роман Шрайк убежден, что Россия не сможет захватить Донбасс за несколько месяцев

Он отметил, что за последний год, то есть за 365 дней, Россия захватила примерно 2,9 тыс. км² Донетчины, тогда как около 6,2 тыс. км² области остаются под контролем Украины.

На опубликованной карте журналист привел границы Донетчины и обозначил красным те территории, которые были захвачены за последний год.

Что касается Луганской области, ее Россия пока также не полностью контролирует — осталось около 100 км², которые находятся под контролем Украины.

«Я не буду прогнозировать, сколько понадобится времени России для полного захвата Донбасса, но точно не два месяца», — подчеркнул Шрайк.

В то же время глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что российская пропаганда распространяет в мире фейки о том, что Украина якобы не может защищаться. Поэтому, по его словам, ежедневный боевой результат украинской армии и специальных служб является доказательством обратного.

«Сейчас каждый уничтоженный российский оккупант, каждое пополнение нашего обменного фонда для Украины, каждый российский штурм, который украинцы остановили, каждая уничтоженная российская единица техники, каждый наш дипстрайк — это аргументы, что с Украиной стоит быть, Украине стоит помогать и давить ради мира надо не на Украину, а на Россию — единственную причину, почему война затягивается», — подытожил он.

