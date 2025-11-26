ТСН в социальных сетях

Мир
11
2 мин

Самолету Сийярто отказали в приземлении в Боснии: в чем причина

Минобороны Боснии запретило венгерскому самолету приземляться, отметив, что это решение направлено на «защиту государственного суверенитета».

Ирина Игнатова
Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

Военному самолету, на борту которого находился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, было отказано в разрешении на приземление в аэропорту Баня-Лука (Республика Сербская, административная часть Боснии и Герцеговины). Инцидент произошел в среду, 26 ноября. Решение об отказе принял министр обороны страны Зукан Хелез, назвавший причиной открытую поддержку венгерскими властями политика Милорада Додика, чьи действия подрывают целостность страны.

Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Причины отказа и сепаратист Додик

Зукан Хелез четко объяснил, что его решение основывается на действиях венгерских чиновников, противоречащих интересам Боснии и Герцеговины. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и министр Сийярто годами открыто поддерживают бывшего президента Республики Сербской Милорада Додика, регулярно предпринимающего действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины.

Кроме того, венгерская сторона не дала никакого «четкого объяснения, почему министр иностранных дел прибывает именно военным самолетом», что вызвало дополнительные вопросы по поводу цели визита и его прозрачности.

Защита конституционного строя

Министр Хелез подчеркнул, что его обязанностью является защита конституционного строя, законов и интересов Боснии и Герцеговины. Именно этим он руководствовался, принимая решение о запрете полета.

Он добавил, что не будет одобрять этот рейс до тех пор, пока «не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашему государству». Таким образом, Сараево направило четкий политический сигнал Будапешту о неприемлемости вмешательства во внутренние дела и поддержки сепаратистских тенденций.

Напомним, недавно Сийярто призвал ЕС заблокировать финансирование Украины, обвинив ее в том, что деньги разворовывает «военная мафия». Венгерский министр нагло заявил, что «время не на стороне Украины».

