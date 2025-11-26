- Дата публикации
Самолету Сийярто отказали в приземлении в Боснии: в чем причина
Минобороны Боснии запретило венгерскому самолету приземляться, отметив, что это решение направлено на «защиту государственного суверенитета».
Военному самолету, на борту которого находился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, было отказано в разрешении на приземление в аэропорту Баня-Лука (Республика Сербская, административная часть Боснии и Герцеговины). Инцидент произошел в среду, 26 ноября. Решение об отказе принял министр обороны страны Зукан Хелез, назвавший причиной открытую поддержку венгерскими властями политика Милорада Додика, чьи действия подрывают целостность страны.
Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.
Причины отказа и сепаратист Додик
Зукан Хелез четко объяснил, что его решение основывается на действиях венгерских чиновников, противоречащих интересам Боснии и Герцеговины. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и министр Сийярто годами открыто поддерживают бывшего президента Республики Сербской Милорада Додика, регулярно предпринимающего действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины.
Кроме того, венгерская сторона не дала никакого «четкого объяснения, почему министр иностранных дел прибывает именно военным самолетом», что вызвало дополнительные вопросы по поводу цели визита и его прозрачности.
Защита конституционного строя
Министр Хелез подчеркнул, что его обязанностью является защита конституционного строя, законов и интересов Боснии и Герцеговины. Именно этим он руководствовался, принимая решение о запрете полета.
Он добавил, что не будет одобрять этот рейс до тех пор, пока «не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашему государству». Таким образом, Сараево направило четкий политический сигнал Будапешту о неприемлемости вмешательства во внутренние дела и поддержки сепаратистских тенденций.
Напомним, недавно Сийярто призвал ЕС заблокировать финансирование Украины, обвинив ее в том, что деньги разворовывает «военная мафия». Венгерский министр нагло заявил, что «время не на стороне Украины».