"Они убивают белых людей": Трамп набросился на страну-хозяйку прошлого саммита G20

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за «ужасных нарушений прав человека» Соединенные Штаты бойкотировали прошедший саммит G20 в Южно-Африканской Республике. Он также добавил, что на следующий саммит «Большой двадцатки», который состоится в 2026 году во Флориде, ЮАР не будет приглашена.

Об этом американский президент написал в среду, 26 ноября, в своей соцсети Truth Social.

По его словам, в ЮАР подвергаются преследованиям «африканеры и другие потомки голландских, французских и немецких поселенцев».

«Если говорить проще, они убивают белых людей и случайно позволяют отбирать у них фермы», — заявил Трамп.

Президент США сообщил, что распорядился не присылать приглашение ЮАР на саммит G20 2026 года, который «состоится в большом городе Майами, штат Флорида».

«Мы собираемся немедленно прекратить все выплаты и субсидии им», — добавил Трамп.

Если ЮАР действительно не пригласят на саммит G20 2026 года, это станет первым случаем исключения члена «Большой двадцатки» из сбора ведущих экономик мира.

G20 — это международный форум, объединяющий ведущие развитые и развивающиеся страны для координации глобальной экономической политики, представляющие примерно 80% мирового ВВП и две трети населения мира.

ЮАР является полноправным членом G20 с 1999 года и является единственной страной Африки в этой группе.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет участвовать в саммите G20 в столице ЮАР Йоханнесбурге. Во время выступления на экономическом форуме в Майами он заявил, что Южно-Африканская Республика, которая в этом году является страной-хозяйкой встречи, «не должна быть частью G20».